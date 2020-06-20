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Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
Решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" американскую актрису Кристен Стюарт, вызвало критику... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T00:27
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353
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кино и сериалы, новости культуры, меган маркл, кристен стюарт, великобритания

Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка

00:27 20.06.2020
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© AFP 2020 / Valerie Macon, PA/David CheskinКристен Стюарт и принцесса Диана
Кристен Стюарт и принцесса Диана
© AFP 2020 / Valerie Macon, PA/David Cheskin
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Решение чилийского режиссера Пабло Ларраина пригласить на роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер" американскую актрису Кристен Стюарт, вызвало критику пользователей в твиттере, сообщает Daily Mail.
Англичан возмутил тот факт, что леди Диану будет играть актриса не из Великобритании.
"Многие британские актрисы лучше подошли бы для этой роли", "они даже не похожи", "это неверное решение по многим причинам", — писали пользователи Сети.
Пабло Ларраин объяснил свой выбор так: "Кристен – одна из величайших современных актрис. Она может очень многое: быть загадочной, нежной и очень сильной, а нам как раз это и нужно".
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Режиссер также добавил, что ему очень понравилась реакция актрисы на сценарий: "Я уверен, что она сделает что-то потрясающее и интригующее".
Мнения экспертов и инсайдеров разделились, пишет Fox News.
"Если она сможет повторить манеры принцессы Дианы и ее голос с придыханием, то неважно где она родилась", — считает Лесли Кэролл, автор книги "Diana and Charles: Royal Affairs and Notorious Royal Marriages"( "Диана и Чарльз: Королевские дела и знаменитые королевские браки").
"Хоть она и великая актриса, британским зрителям наверняка не понравится ее акцент", — уверен Том Квинн, написавший "Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle" ("Кенсингтонский дворец. Интимные мемуары от королевы Мэри до Меган Маркл").
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