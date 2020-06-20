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Группа The black eyed peas выпустила новый альбом Translation
Музыканты из американской хип-хоп группы The black eyed peas представили в Сети новый восьмой студийный альбом Translation. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T02:33
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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музыка, новости культуры, шакира

Группа The black eyed peas выпустила новый альбом Translation

02:33 20.06.2020
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© AP Photo / Invision/ Amy HarrisУчастники группы The Black Eyed Peas
Участники группы The Black Eyed Peas
© AP Photo / Invision/ Amy Harris
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Музыканты из американской хип-хоп группы The black eyed peas представили в Сети новый восьмой студийный альбом Translation.
В трек-листе 15 песен, в том числе "Mamacita", которая была выпущена в апреле. Эта композиция, записанная с пуэрто-риканским певцом Ozuna, стала главной и задала тон всему альбому.
Рэперы will.i.am (Уильям Адамс), apl.de.ap (Аллен Пинеда Линдо) и Taboo (Хайме Луис Гомес) сочетают в Translation хип-хоп с поп-музыкой, а еще с реггетоном и трэпом. Поэтому все композиции получились динамичными и веселыми.
В записи некоторых треков приняли участие Шакира, Tyga, Ники Джем, Бекки Джи и French Montana.
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