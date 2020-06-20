Группа The black eyed peas выпустила новый альбом Translation

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости . Музыканты из американской хип-хоп группы The black eyed peas представили в Сети новый восьмой студийный альбом Translation.

В трек-листе 15 песен, в том числе "Mamacita", которая была выпущена в апреле. Эта композиция, записанная с пуэрто-риканским певцом Ozuna, стала главной и задала тон всему альбому.