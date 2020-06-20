Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана

Режиссер подтвердил изданию, что для съемок были построены "колоссальных" размеров декорации и куплен самолет. Он также добавил, что "шесть или семь" лет занимался доработкой сценария.
По его словам, в ленте нет перемещений во времени, но есть его "инверсия".
"В фильме затрагиваются разные свойства времени. Мне не хочется переходить к уроку физики, говоря об инверсии, я имею в виду некую материю, для которой время начинает течь в другую сторону", — пояснил он.
Кеннет Брана, сыгравший в ленте "злобного русского олигарха", добавил, что речь в фильме идет про шпионаж и глобальную угрозу всему миру: "Это не ядерная война, а еще более худшая катастрофа, которая может случиться с человечеством".
"Главную роль в сюжете фильма у агента (Вашингтон), а "Довод" - название организации, которая его вербует. В отличие от Джеймса Бонда, это более эмоционально включенный персонаж", — поделился Нолан. Героя Паттинсона он назвал "мошенником" из мира спецслужб.
Что касается Элизабет Дебики, играющей жену персонажа Кеннета Браны, то, по словам режиссера, она оказывается в щекотливом положении из-за отношений, которые завязываются у нее с главным героем.
Аарона Тейлора-Джонсона нет в трейлере и на фотографиях, но Нолан заверил, что в фильме он играет очень важную роль.
Мировая премьера "Довода" запланирована на 31 июля.
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