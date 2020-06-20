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https://ria.ru/20200620/1573186794.html
Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана
Накануне предстоящей в конце июля премьеры "Довода" Кристофера Нолана Entertainment Weekly знакомит читателей с новыми кадрами и подробностями съемок и сюжета. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T01:58
культура
кино и сериалы
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роберт паттинсон
кристофер нолан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, джеймс бонд, роберт паттинсон, кристофер нолан

Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана

01:58 20.06.2020
42
© Warner Bros. Pictures (2020)Кадр из фильма "Довод"
Кадр из фильма Довод
© Warner Bros. Pictures (2020)
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Накануне предстоящей в конце июля премьеры "Довода" Кристофера Нолана Entertainment Weekly знакомит читателей с новыми кадрами и подробностями съемок и сюжета.
© Warner Bros. Pictures (2020)

Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод"

Кадр из фильма Довод
1 из 7

Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
© Warner Bros. Pictures (2020)

Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках

Кадр из фильма Довод
2 из 7

Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках

© Warner Bros. Pictures (2020)
© Warner Bros. Pictures (2020)

Роберт Паттинсон в фильме "Довод"

Кадр из фильма Довод
3 из 7

Роберт Паттинсон в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
© Warner Bros. Pictures (2020)

Элизабет Дебики в фильме "Довод"

Кадр из фильма Довод
4 из 7

Элизабет Дебики в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020

Кеннет Брана в фильме "Довод"

Кадр из фильма Довод
5 из 7

Кеннет Брана в фильме "Довод"

© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020
© Warner Bros. Pictures (2020)

Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод"

Кадр из фильма Довод
6 из 7

Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
© Warner Bros. Pictures (2020)

Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод"

Кадр из фильма Довод
7 из 7

Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
1 из 7

Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
2 из 7

Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках

© Warner Bros. Pictures (2020)
3 из 7

Роберт Паттинсон в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
4 из 7

Элизабет Дебики в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
5 из 7

Кеннет Брана в фильме "Довод"

© Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020
6 из 7

Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
7 из 7

Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод"

© Warner Bros. Pictures (2020)
Режиссер подтвердил изданию, что для съемок были построены "колоссальных" размеров декорации и куплен самолет. Он также добавил, что "шесть или семь" лет занимался доработкой сценария.
По его словам, в ленте нет перемещений во времени, но есть его "инверсия".
"В фильме затрагиваются разные свойства времени. Мне не хочется переходить к уроку физики, говоря об инверсии, я имею в виду некую материю, для которой время начинает течь в другую сторону", — пояснил он.
Кеннет Брана, сыгравший в ленте "злобного русского олигарха", добавил, что речь в фильме идет про шпионаж и глобальную угрозу всему миру: "Это не ядерная война, а еще более худшая катастрофа, которая может случиться с человечеством".
"Главную роль в сюжете фильма у агента (Вашингтон), а "Довод" - название организации, которая его вербует. В отличие от Джеймса Бонда, это более эмоционально включенный персонаж", — поделился Нолан. Героя Паттинсона он назвал "мошенником" из мира спецслужб.
Что касается Элизабет Дебики, играющей жену персонажа Кеннета Браны, то, по словам режиссера, она оказывается в щекотливом положении из-за отношений, которые завязываются у нее с главным героем.
Аарона Тейлора-Джонсона нет в трейлере и на фотографиях, но Нолан заверил, что в фильме он играет очень важную роль.
Мировая премьера "Довода" запланирована на 31 июля.
Кадр из фильма Довод
16 июня, 01:51Культура
Релиз "Довода" Кристофера Нолана перенесли на две недели
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеймс БондРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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