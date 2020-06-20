Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Накануне предстоящей в конце июля премьеры "Довода" Кристофера Нолана Entertainment Weekly Накануне предстоящей в конце июля премьеры "Довода" Кристофера Нолана Entertainment Weekly знакомит читателей с новыми кадрами и подробностями съемок и сюжета.

© Warner Bros. Pictures (2020) Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод" 1 из 7 Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020) © Warner Bros. Pictures (2020) Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках 2 из 7 Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках © Warner Bros. Pictures (2020) © Warner Bros. Pictures (2020) Роберт Паттинсон в фильме "Довод" 3 из 7 Роберт Паттинсон в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020) © Warner Bros. Pictures (2020) Элизабет Дебики в фильме "Довод" 4 из 7 Элизабет Дебики в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020) © Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020 Кеннет Брана в фильме "Довод" 5 из 7 Кеннет Брана в фильме "Довод" © Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020 © Warner Bros. Pictures (2020) Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод" 6 из 7 Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020) © Warner Bros. Pictures (2020) Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод" 7 из 7 Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020) 1 из 7 Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Джек Катмор-Скотт в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020) 2 из 7 Кристофер Нолан и Джон Дэвид Вашингтон на съемках © Warner Bros. Pictures (2020) 3 из 7 Роберт Паттинсон в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020) 4 из 7 Элизабет Дебики в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020) 5 из 7 Кеннет Брана в фильме "Довод" © Syncopy/Warner Bros. Pictures, 2020 6 из 7 Эдизабет Дебики и Кеннет Брана в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020) 7 из 7 Джон Дэвид Вашингтон и Рич Серауло в фильме "Довод" © Warner Bros. Pictures (2020)

Режиссер подтвердил изданию, что для съемок были построены "колоссальных" размеров декорации и куплен самолет. Он также добавил, что "шесть или семь" лет занимался доработкой сценария.

По его словам, в ленте нет перемещений во времени, но есть его "инверсия".

"В фильме затрагиваются разные свойства времени. Мне не хочется переходить к уроку физики, говоря об инверсии, я имею в виду некую материю, для которой время начинает течь в другую сторону", — пояснил он.

Кеннет Брана, сыгравший в ленте "злобного русского олигарха", добавил, что речь в фильме идет про шпионаж и глобальную угрозу всему миру: "Это не ядерная война, а еще более худшая катастрофа, которая может случиться с человечеством".

"Главную роль в сюжете фильма у агента (Вашингтон), а "Довод" - название организации, которая его вербует. В отличие от Джеймса Бонда, это более эмоционально включенный персонаж", — поделился Нолан. Героя Паттинсона он назвал "мошенником" из мира спецслужб.

Что касается Элизабет Дебики, играющей жену персонажа Кеннета Браны, то, по словам режиссера, она оказывается в щекотливом положении из-за отношений, которые завязываются у нее с главным героем.

Аарона Тейлора-Джонсона нет в трейлере и на фотографиях, но Нолан заверил, что в фильме он играет очень важную роль.