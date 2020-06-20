"Синий кит": почему ужесточение закона не останавливает "группы смерти"

"Группы смерти", где детей склоняют к самоубийству, продолжают действовать в интернете. Если раньше злоумышленники подталкивали детей к суициду во "ВКонтакте" и других соцсетях, то теперь вовлекают несовершеннолетних в опасные игры в мессенджерах. Корреспондент РИА Новости провел эксперимент: связался с анонимным куратором в одном из чатов Telegram, который с ходу выдал первое задание — расцарапать лицо или отрубить палец. Известно, что за последнее время правоохранители арестовали несколько десятков кураторов таких игр. При этом многие задержанные преступники отделались условными сроками заключения, а другие — оказались на принудительном психиатрическом лечении. В большинстве же случаев уголовные дела так и не дошли до суда.

Святослав Петров, Лидия Белькова, Даниил Ломакин

Накануне Нового года 14-летняя школьница из Подмосковья Анастасия Михайлова (имя изменено) оказалась в психиатрической больнице после общения в соцсетях с незнакомой сверстницей. Анна Костина (имя также изменено) называла себя ее куратором и давала задания: слушать психоделическую музыку по ночам, смотреть видео про суицид, забираться на крыши высотных домов, наносить себе шрамы и избегать общения с другими людьми.

Эта жестокая "игра" известна как "Синий кит". За 50 дней Настя должна была выполнить 50 заданий, чтобы "преодолеть страх смерти", а в последний день — лишить себя жизни. Указания сопровождались угрозами и унижениями.

"Ты глупа, до безумия глупа", — писала куратор.

Мотивом преступницы было желание доминировать, самоутверждаться, управляя волей другого человека.

Но до финальной стадии Настя не дошла — к ее счастью, родственники вовремя заподозрили, что с девочкой что-то не так. Куратора вычислили правоохранительные органы и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье 110 УК России ("Доведение до самоубийства").

Костиной, которой на тот момент было 15 лет, грозил реальный срок — годы заключения. Однако куратор смогла избежать наказания. Решением Люберецкого районного суда дело против нее было закрыто за примирением сторон: вину перед семьей пострадавшей девочки родители обвиняемой загладили материально, а сама Костина раскаялась и обещала "больше так никогда не делать".

Куратор в розыске

Летом 2019 года 16-летний школьник из Новосибирска Максим Чугуевский (имя изменено) покончил с собой после общения с виртуальными "друзьями".

Тех, кто довел подростка до суицида, до сих пор не могут найти.

"Ничто не предвещало, что Максим сделает это, — рассказывает корреспонденту РИА Новости отец мальчика Владимир Чусовлянов. — Он вел себя как всегда. Ни мы с супругой, ни его друзья не заметили ничего подозрительного. Мы никогда на него не давили, всячески поддерживали все его начинания. У нас все строилось на доверии. Он был добрым и жизнерадостным".

Владимир уверен, что его сын попал под влияние кураторов "групп смерти" в интернете: об этом свидетельствует удаленный аккаунт "ВКонтакте" и подчищенная история поисковых запросов. За два дня до смерти школьник все время сидел в интернете, а в ночь, когда покончил с собой, ему каждый час кто-то звонил. Максим был дома один, когда решил свести счеты с жизнью. Он сам вызвал полицию, представился случайным свидетелем и сообщил о самоубийстве.

"Следствие длится с лета прошлого года, но никаких результатов до сих пор нет", — говорит Владимир. — Сейчас время уже упущено, задержать преступников по горячим следам невозможно — мы так и не добились разъяснений по поводу проведения технической экспертизы телефона".

Еще одним ударом для родителей Максима стали результаты посмертной психиатрической экспертизы — сыну диагностировали дебют шизофрении.

"Как абсолютно здоровому парню можно посмертно поставить такой диагноз? Я общался с психиатрами, и они в один голос говорят, что даже за взрослым человеком необходимо наблюдать год, чтобы поставить такой диагноз. Что уж говорить о подростке, у которого личность еще не сформировалась. А нам твердят, что сын сошел с ума за две недели в летнем лагере. Складывается ощущение, что следствие заинтересовано в закрытии дела", — считает отец погибшего мальчика.

Последний бал

Тем же летом покончила с собой одиннадцатиклассница Анна Егорова из Хабаровского края. Трагедия произошла вскоре после выпускного бала. Девочка свела счеты с жизнью, пока родители были в соседней комнате. За несколько недель до самоубийства Аня защитила в школе исследовательскую работу по английскому языку о проблемах тинейджеров.

Для окружающих самоубийство Ани стало шоком: девочка была веселой, отзывчивой, ее считали логичной и трезвомыслящей. Особых изменений в поведении близкие не заметили, а отрешенность и заспанный вид списали на усталость от экзаменов. Родители Ани уверены, что она покончила с собой, поддавшись влиянию виртуальных "друзей", которые вовлекли ее в ролевую игру по мотивам американского фэнтези-сериала и парализовали волю к жизни. Девочка переписывалась с тремя "друзьями", которые отправляли ей видео на суицидальную тему.

Уголовное дело о доведении до самоубийства расследует отдел по особо важным делам Следственного комитета. Следователи изучают содержимое телефона погибшей — Аня не стала удалять переписку.

"В голове что-то переключилось"

Девятнадцатилетний Александр Морозов (имя изменено) говорит, что втянулся в игру неожиданно для самого себя.

"Когда мне было 16 лет, я был волонтером и сам помогал выявлять кураторов, а участникам — выходить из игры. Однажды я попал в игру, где нужно было наносить себе повреждения. Куратор заметил, что я играю "не по правилам" — высылаю поддельные фото выполненных заданий. Он потребовал настоящие снимки. Другой волонтер, который делал имитации, был занят, и мне пришла идея сделать задание по-настоящему", — рассказал Саша корреспонденту РИА Новости.

Вскоре парень втянулся и все остальные задания тоже стал выполнять сам, нанося себе порезы. Саша смог остановиться только в день, когда куратор приказал ему совершить суицид.

"Может быть, у меня была предрасположенность или депрессия, но мне понравились ощущения от нанесения порезов, — объясняет Саша. — В голове что-то переключилось, и уже после игры появилась тяга к самоповреждениям. Я постоянно смотрел на фото виселиц, таблеток, высоких домов и порезов, читал в чатах переписку ребят, которым плохо из-за разных жизненных ситуаций".

Лис и радикальные группы

Впервые о "Синем ките" СМИ начали писать в 2016 году. Тогда правоохранители задержали 21-летнего Филиппа Будейкина, который действовал в Сети под ником Филипп Лис. СК инкриминировал Будейкину доведение до самоубийства несовершеннолетних, которых, согласно обвинению, через социальную сеть "ВКонтакте" он призывал выполнять разные деструктивные задания. Молодого человека подозревали в причастности к гибели 15 подростков, но сам он говорил о 17.

Однако следствию так и не удалось установить прямую связь между самоубийством и действиями Будейкина по большинству эпизодов — дети удаляли переписку в соцсети, как требовал их куратор.

В итоге создателя "группы смерти" признали виновным только по двум эпизодам дела и приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения в колонии-поселении.

В марте 2019 года Будейкин вышел на свободу.

"Киты" заплыли в Telegram

С приговором Будейкину "группы смерти" не исчезли из Сети. В феврале 2020 года о проблеме говорил президент России Владимир Путин. Глава государства заявил, что радикальные группы, склоняющие подростков к суициду, продолжают деятельность в интернете.

"Работа по их выявлению должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести заслуженное наказание", — отметил президент в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Более того, как выяснило РИА Новости, в последнее время активность кураторов перешла из "ВКонтакте" в Telegram, где преступникам легче сохранять анонимность.

Уже полтора года следователи изучают десятки аккаунтов и чатов в Telegram , которые создавал и вел несовершеннолетний Богдан Петров (имя изменено). Группы содержали депрессивно-суицидальную информацию, анонсировали начало "знаменитой игры". Там же выдавались задания участникам.

По словам знакомого с ходом расследования источника РИА Новости, Петров, который действовал в Сети под видом девушки, переплюнул своих единомышленников — он запустил вирусную рекламу новой игры. Десятки пабликов с городской тематикой размещали сообщения о страшной игре U19, которая убивает детей. Сотни родителей делали перепост, думая, что предупреждают других, но на самом деле лишь выполняли замысел преступника, распространяя информацию об U19 и вовлекая в его сети все больше подростков.

"В первый раз парня задержали в 2018 году, — вспоминает собеседник РИА Новости. — СК завел уголовное дело и отпустил подозреваемого до окончания расследования. Однако, даже находясь на карандаше у правоохранителей, юноша продолжил вести "группы смерти". Ощущая свою безнаказанность, он давал игрокам все более опасные задания. Дело привлекло внимание столичного главка — рецидивиста вновь арестовали и на несколько недель поместили в СИЗО, а обвинение утяжелили. Сейчас он находится под домашним арестом, без доступа к интернету".

Несмотря на поимку Петрова, Telegram и сегодня выдает по разным запросам множество открытых каналов, в которых дети ищут себе куратора и готовы "войти в игру".

Каналы и чаты насчитывают от 20 до тысячи участников. На этих сетевых площадках пользователи делятся ссылками на группы и аккаунты кураторов, в том числе действующих на Украине.

Участники "групп смерти" активно делятся с единомышленниками скриншотами переписки, где кураторы дают им задания, а также фотографиями, подтверждающими их исполнение, например, порезами на разных частях тела.

Скриншоты переписки Скриншоты переписки

В качестве эксперимента корреспондент РИА Новости присоединился к одному из таких чатов, куда регулярно добавляются новые участники в надежде найти куратора. Вслед за приветствием один из пользователей в этом канале предлагает новичкам связаться в личных сообщениях, чтобы получить задание. Аноним с ходу сообщил, что он куратор, и дал первое задание — нанести царапины на лицо или отрубить палец, а затем прислать фото как доказательство.

Схожие задания в этой группе получали и другие пользователи, реагируя каждый по-своему. Например, одна девушка рассказала корреспонденту РИА Новости, что задания были для нее "ерундой" и она намерена искать другого куратора.

Не исчезли окончательно "группы смерти" и из других соцсетей. К примеру, поиски кураторов продолжаются и в комментариях под фотографиями в Instagram. Впрочем, в этой соцсети такой контент быстро блокируется. Кроме того, в случае поисковых запросов, связанных с "группами смерти", соцсеть предлагает пользователю обратиться за помощью к психологам или друзьям.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости руководитель общественной организации "Молодежная служба безопасности" Леонид Армер отметил, что в Telegram работа с кураторами также ведется, но в основном она строится на "методах социального инжиниринга" — один или несколько агентов разрабатывают легенду для общения с потенциальным преступником в зависимости от ситуации и поэтапно выуживают из него информацию. По его словам, за 2017-2018 годы усилиями волонтеров были нейтрализованы не менее 30 кураторов, в 2019-м — еще шесть.

Скриншот переписки Скриншот переписки

Бренд "Синий кит"

С началом пандемии коронавируса и введением в России карантина работы у активистов прибавилось.

"Последние два месяца мы фиксируем рост желающих стать куратором. Похоже, людям нечем было заняться на самоизоляции", — отмечает Армер.

Руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов сообщил РИА Новости, что лишь за последние три недели его сотрудники передали в СК данные о 30 детях, которые находятся в потенциальной опасности.

Со стороны государства выявлять и блокировать такой контент должен Роскомнадзор. С 2017 года ведомство ограничило доступ к 168 тысячам страниц с суицидальным контентом в социальных сетях "ВКонтакте", "Мой мир" и "Одноклассники".

Отдельные каналы в Telegram РКН не отслеживает. При этом с апреля 2018 года ведомство пытается заблокировать сам мессенджер.

"Вовсе не серьезно это было. Дураком был"

Дело Лиса привело к изменениям в закон, где до этого была лишь статья о доведении до самоубийства (110-я). В июне 2017 года в УК России добавили уголовную ответственность за склонение, призывы или содействие совершению суицида. Поправки, которые негласно назвали "законом о группах смерти", разработала команда депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой. В частности, в Уголовном кодексе появились ст. 110.1 ("Склонение к совершению самоубийства, в том числе в отношении несовершеннолетних и через интернет") и 110.2 ("Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, в том числе через интернет"). За эти преступления законодатели решили наказывать тюремными сроками — вплоть до шести лет заключения.

Как выяснило РИА Новости, после внесения поправок многие организаторы "групп смерти" продолжили уходить от наказания, даже в том случае, если оказывались пойманными правоохранителями.

Суды над кураторами за последнее время можно пересчитать по пальцам. По данным Судебного департамента при Верховном суде, в 2018-2019 годах за склонение несовершеннолетних к самоубийству по ст. 110.1 УК России были осуждены восемь граждан. Лишь двое из них оказались за решеткой, остальные получили условные сроки.

Так, например, зимой 2019 года в Курганской области суд признал виновным по трем пунктам ч. 3 ст. 110.1 УК России Валерия Потапова. В соцсети "ВКонтакте" он пытался склонить к самоубийству двух "несовершеннолетних девушек", которые на самом деле оказались оперативниками. Следствие установило, что Потапов пошел на преступление с целью "повышения уровня самооценки своей личности, самоутверждения себя как человека, способного руководить действиями других". Потапов получил два с половиной года заключения условно.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости он рассказал, что свою вину признал с оговоркой — доведение до самоубийства якобы не было целью его деяний.

"Вовсе не серьезно это было. Дураком был", — утверждает осужденный.

Несмотря на появившиеся в 2017 году в УК новые статьи, в ряде случаев следователи продолжали квалифицировать "группы смерти" по "старому" составу, как, например, в случае с уголовным делом Михайловой. За два года по ч. 2 ст. 110 УК России ("Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство, в том числе несовершеннолетних") были осуждены 12 человек. Одиннадцать сели в тюрьму. Сколько из них склоняли детей к самоубийству, общаясь в интернете, неизвестно.

Комментируя РИА Новости эти цифры, автор поправок, заместитель председателя Госдумы России Ирина Яровая заявила, что намерена направить обращения в Генеральную прокуратуру и Верховный суд, чтобы провести анализ правоприменительной практики.

"Информация настораживает, — поясняет Яровая. — Как автор законов, могу напомнить, что мы изначально планировали мониторинг правоприменения. Нужно провести качественный анализ, чтобы не давать поверхностную и эмоциональную оценку. Суицидальный контент, преступления по склонению детей к суициду в сети интернет — это новое явление в криминологии. Конечно, нужно анализировать складывающуюся практику, соразмерность назначенных наказаний тяжести деяния, криминологический портрет преступника и жертвы, причины и условия, способствовавшие совершению преступлений".

Оговорки и отклонения

Небольшое количество приговоров может быть следствием имеющихся в законе оговорок. Например, таких: "Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, добровольно прекратившее соответствующую преступную деятельность и активно способствовавшее раскрытию и (или) пресечению преступлений, предусмотренных статьями 110, 110.1, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления".

Кроме того, расследования не всегда доходят до суда и из-за признания обвиняемого психически нездоровым.

"Таких случаев много. В прошлом году правоохранители нагрянули с обыском к 31-летней жительнице Таганрога, работавшей в Сети под ником Аманда Ху, — рассказывает Леонид Армер. — Изучив ее компьютер, оперативники выяснили, что женщина администрировала игровой чат и несколько групп, в которых состояли дети. Подозрения в том, что у женщины есть психические отклонения, у следствия возникли сразу: она переписывалась не только с несовершеннолетними, но и сама с собой — с разных принадлежащих ей аккаунтов. В результате уголовное дело против нее вскоре было прекращено. Решением суда она была приговорена к принудительному психиатрическому лечению".

Опасное личное пространство

Потерявший сына Владимир Чугуевский убежден, что родители должны наблюдать за тем, чем занимается ребенок в интернете: с кем подружился в социальной сети, какие фото выкладывает, какие посты делает, сидит ли в телефоне ночью.

"Конечно, ребенку нужно личное пространство, но, когда вы даете ему смартфон, надо обязательно объяснить, как не попасться на удочку злоумышленников", — резюмирует он.

Ангелина Фирсова из Красноярского края уверена, что смогла спасти дочь только потому, что увидела, с кем переписывается девочка в соцсетях.

"Я чудом вытащила свою 14-летнюю дочь из "группы смерти". Когда она была еще совсем ребенком, я прочитала в интернете несколько статей о "Синем ките", — вспоминает Ангелина в беседе с корреспондентом РИА Новости. — И тут, примерно полгода назад, случайно заметила у дочери в телефоне картинку с китом. Потом украдкой заглянула в смартфон и поняла, что она общается в чате с другими подростками: обсуждают те самые задания. Я страшно испугалась, так как понимала, что некоторое время назад ребенок стал замыкаться в себе. Она отмалчивалась, иногда врала, дважды приходила домой с запахом алкоголя, несколько раз говорила что-то в том смысле, что не хочет обсуждать будущее".

Мать не стала отбирать у дочери телефон, чтобы ребенок еще больше не закрылся.

"Я смогла уговорить ее пообщаться с психологом. Насколько я знаю, дочь так и не призналась, что искала куратора. Спустя время она рассказала, что сильно переживает из-за внешности и сложностей в общении с одноклассниками. Оказалось, ее посещали мысли о самоубийстве, хоть она и говорит, что не думала на самом деле покончить с собой", — говорит она.

В СК России не ответили на вопросы редакции о новых случаях доведения подростков до суицида.