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В Сети опубликовали трейлер фэнтези-сериала "Проклятая"
На YouTube опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала Netflix "Проклятая", основанного на одноименном романе Фрэнка Миллера и Тома Уилера, которые... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T03:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

В Сети опубликовали трейлер фэнтези-сериала "Проклятая"

03:46 20.06.2020
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. На YouTube опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала Netflix "Проклятая", основанного на одноименном романе Фрэнка Миллера и Тома Уилера, которые переосмыслили легенду о короле Артуре.
После того, как красные паладины убивают мать Нимы (Кэтрин Лэнгфорд) и многих жителей деревни, главная героиня знакомится с наемником Артуром и отправляется с ним на поиски колдуна Мерлина, чтобы спасти людей от паладинов и короля Утера, а также отомстить за близких.
Шоуреннеры проекта Джон Ист, Дэниэл Неттхейм, Зетна Фуэнтес и Сара О’Горман. Вместе с Кэтрин Лэнгфорд в "Проклятой" снялись: Девон Террелл, Питер Муллан, Шалом Брюн-Фрэнклин, Дэниел Шарман, Густаф Скарсгард и другие.
Выход шоу, состоящее из десяти эпизодов, состоится 17 июля на стриминговой платформе Netflix.
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