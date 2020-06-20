В Сети опубликовали трейлер фэнтези-сериала "Проклятая"

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости . На YouTube опубликовали трейлер нового фэнтези-сериала Netflix "Проклятая", основанного на одноименном романе Фрэнка Миллера и Тома Уилера, которые переосмыслили легенду о короле Артуре.

После того, как красные паладины убивают мать Нимы (Кэтрин Лэнгфорд) и многих жителей деревни, главная героиня знакомится с наемником Артуром и отправляется с ним на поиски колдуна Мерлина, чтобы спасти людей от паладинов и короля Утера, а также отомстить за близких.