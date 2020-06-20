Это не лягушка! В Приморье сняли красивую, но ядовитую амфибию

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в соцсети фотографию необычной местной обитательницы – дальневосточной жерлянки.

"Самая красивая амфибия "Земли леопарда", — комментируют сотрудники. Эксперты поясняют, что дальневосточная жерлянка — вовсе не лягушка, как можно подумать.

Жерлянки являются самостоятельным семейством, которое можно встретить только в Европе и Азии.