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Это не лягушка! В Приморье сняли красивую, но ядовитую амфибию
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в соцсети фотографию необычной местной обитательницы – дальневосточной жерлянки. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T00:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, дальний восток, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, европа, азия

Это не лягушка! В Приморье сняли красивую, но ядовитую амфибию

00:39 20.06.2020
206
CC0 / Vassil / Дальневосточная жерлянка
Дальневосточная жерлянка
CC0 / Vassil /
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в соцсети фотографию необычной местной обитательницы – дальневосточной жерлянки.
"Самая красивая амфибия "Земли леопарда", — комментируют сотрудники. Эксперты поясняют, что дальневосточная жерлянка — вовсе не лягушка, как можно подумать.
Жерлянки являются самостоятельным семейством, которое можно встретить только в Европе и Азии.
Дальневосточная — умеет необычно выгибаться, выставляя напоказ яркое брюшко. А еще она ядовита. Трогать не стоит.
Нацпарк Земля леопарда
16 июня, 07:22Туризм
Нацпарк "Земля леопарда" начал принимать туристов после карантина
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ТуризмТуризмДальний ВостокНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмЕвропаАзия
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