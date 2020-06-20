https://ria.ru/20200620/1573181007.html
Это не лягушка! В Приморье сняли красивую, но ядовитую амфибию
Национальный парк "Земля леопарда" опубликовал в соцсети фотографию необычной местной обитательницы – дальневосточной жерлянки. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T00:39
2020-06-20T00:39
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дальний восток
национальный парк "земля леопарда"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, дальний восток, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, европа, азия