https://ria.ru/20200620/1573179951.html
В США сфотографировали медведя, купающегося в бассейне жилого дома
В Калифорнии сфотографировали медведя, купающегося в бассейне жилого дома, сообщает UPI. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T02:49
2020-06-20T02:49
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, новости - туризм, калифорния, сша