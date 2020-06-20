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В США сфотографировали медведя, купающегося в бассейне жилого дома
В Калифорнии сфотографировали медведя, купающегося в бассейне жилого дома, сообщает UPI. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T02:49
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дикие животные, туризм, новости - туризм, калифорния, сша

В США сфотографировали медведя, купающегося в бассейне жилого дома

02:49 20.06.2020
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© AP Photo / Visar KryeziuМедведь в бассейне возле озера Badovac, Косово
Медведь в бассейне возле озера Badovac, Косово
© AP Photo / Visar Kryeziu
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Калифорнии сфотографировали медведя, купающегося в бассейне жилого дома, сообщает UPI.
Житель Клермонта выложил в соцсеть фотографию хищника, который забрался в бассейн на заднем дворе его дома.
Медведь купался, спасаясь от изнуряющей жары.
Охладившись, он покинул частную территорию. Хозяева дома не стали обращаться в полицию.
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