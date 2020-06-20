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Туризм
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В Канаде с 22 июня туристам разрешат отдыхать в кемпингах в нацпарках
В Канаде с 22 июня вновь разрешат разбивать туристические лагеря в национальных парках, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T11:37
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353
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, канада

В Канаде с 22 июня туристам разрешат отдыхать в кемпингах в нацпарках

11:37 20.06.2020
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© Фото : Pixabay/jameswheelerНациональный парк Банф в провинции Альберта, Канада
Национальный парк Банф в провинции Альберта, Канада
© Фото : Pixabay/jameswheeler
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Канаде с 22 июня вновь разрешат разбивать туристические лагеря в национальных парках, сообщает Lonely Planet.
Многие заповедники страны были закрыты в середине марта из-за пандемии коронавируса. С 1 июня туристам разрешили посещать их, но разбивать кемпинги было по-прежнему запрещено.
Теперь местные путешественники снова смогут бронировать отдых на этих территориях. Предполагается, что иностранные гости получат такую возможность только после 7 августа. Их предыдущие бронирования на текущий год из-за ограничений на поездки по стране были автоматически отменены, а деньги – возвращены.
Требования к посетителям в разных заповедниках отличаются. В некоторых приезжающим из других регионов страны нужно будет провести две недели в изоляции.
Также отличаются доступные способы отдыха: где-то туристы могут находиться только на открытых площадках, посещение общественных помещений невозможно. В каких-то местах компании не позволят взять в аренду лодку или ограничат территории, в которые можно попасть, и тропы, по которым можно гулять. И везде придется соблюдать социальную дистанцию.
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
2 июня, 08:00Туризм
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110000
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