В Канаде с 22 июня туристам разрешат отдыхать в кемпингах в нацпарках

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. В Канаде с 22 июня вновь разрешат разбивать туристические лагеря в национальных парках, В Канаде с 22 июня вновь разрешат разбивать туристические лагеря в национальных парках, сообщает Lonely Planet.

Многие заповедники страны были закрыты в середине марта из-за пандемии коронавируса. С 1 июня туристам разрешили посещать их, но разбивать кемпинги было по-прежнему запрещено.

Теперь местные путешественники снова смогут бронировать отдых на этих территориях. Предполагается, что иностранные гости получат такую возможность только после 7 августа. Их предыдущие бронирования на текущий год из-за ограничений на поездки по стране были автоматически отменены, а деньги – возвращены.

Требования к посетителям в разных заповедниках отличаются. В некоторых приезжающим из других регионов страны нужно будет провести две недели в изоляции.