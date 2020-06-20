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Срочная социальная помощь семьям заработает в 11 регионах России
Помочь собрать деньги на муку для мини-пекарни, сделать запас продуктов для многодетной семьи, привлечь внимание к проблеме, подключив журналистов. И все это —... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:57
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РИА Новости
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Срочная социальная помощь семьям заработает в 11 регионах России

08:00 20.06.2020 (обновлено: 20:57 20.06.2020)
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© Предоставлено Ассоциацией организаций по защите семьиСрочная социальная помощь семьям заработает в 11 регионах России
Срочная социальная помощь семьям заработает в 11 регионах России
© Предоставлено Ассоциацией организаций по защите семьи
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Помочь собрать деньги на муку для мини-пекарни, сделать запас продуктов для многодетной семьи, привлечь внимание к проблеме, подключив журналистов. И все это — максимально оперативно, не требуя справок. Так с 15 апреля работает проект #СрочнаяСоцПомощь, созданный для помощи тем, кто из-за пандемии оказался в крайне непростой ситуации.
Инициатором программы выступила Ассоциация организаций по защите семьи вместе с благотворительным фондом "Близкие люди" и ПАО "Ростелеком". На первом этапе к проекту подключились пять регионов — Орловская, Ярославская, Владимирская, Брянская и Ивановская области.

"У нас есть отдельный номер, на который могут позвонить любые семьи, нуждающиеся в помощи. Поступает запрос, операторы его максимально быстро обрабатывают. Чаще всего требуется именно гуманитарная, продуктовая помощь", — рассказала Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи (АОЗС).

По ее словам, поддержка оказывается любым семьям — неполным, многодетным, малоимущим, молодым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Например, недавно пришел запрос от родителей девяти детей, один из которых инвалид. Выяснилось, что семья готовится к зиме и все средства по дополнительным мерам социальной поддержки потрачены на приобретение нового котла для дома. Волонтеры ассоциации при сотрудничестве с ОНФ сделали продуктовый запас на длительный период.
Порой нужно совсем немного, чтобы помочь выбраться из тяжелой ситуации. Так, семья из Ленинского района Орловской области с пятью детьми попросила приобрести муку, чтобы печь пирожки и продавать, тем самым обеспечивать себя. Партнеры АОЗС решили помочь семье и сняли о них сюжет. В итоге собрали 11 тысяч рублей для покупки необходимого продукта.
С начала существования проекта обработано более полутора тысяч запросов.
Однако оказалось, что и после снятия ограничений многие нуждаются в помощи. Поэтому было решено расширить сферу поддержки — так появился проект "Семья.ЗаРождение".

Помощь без границ

"Мы разработали проект поддержки семьи в трудной жизненной ситуации и подали заявку в Фонд президентских грантов. Были услышаны и поддержаны. При этом проект #СрочнаяСоцПомощь сохраняется — его продолжает вести фонд "Близкие люди", — подчеркнула руководитель АОЗС.
С 1 июля планируется объединить 11 регионов России. Запросы от семей будут приниматься в едином просемейном кол-центре и отрабатываться в региональных семейных ресурсных центрах, где можно будет получить не только гуманитарную помощь, но и психологическую, и юридическую.
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"У нас есть специалисты и на уровне регионов, и на уровне ассоциации, то есть федеральные специалисты — в помощь нашим региональным партнерам и коллегам. Плюс при необходимости мы отправляем запросы в органы государственной власти", — сообщила Мария Филина.
Некоммерческий сектор гораздо мобильнее, быстрее дает ответ на запросы, поскольку не связан определенными ограничениями, отметила она.

"Мы можем круглосуточно действовать, работать с населением и семьями нерегламентированно, не запрашивая различные документы и справки. А органы власти работают в определенных рамках", — подчеркнула Филина.

Объединение усилий и ресурсов через ресурсный центр по принципу одного окна позволит сделать больше, помочь семье эффективнее и максимально оперативно, уверена председатель Ассоциации организаций по защите семьи.

Одиннадцать регионов — начало отсчета

Сейчас в расширенном проекте "Семья.ЗаРождение" 11 регионов, но есть запросы и из других уголков страны.
"В идеале мы хотим распространить номер единого кол-центра и развить сеть семейных ресурсных центров в каждом регионе. Начнем с 11, отработаем, посмотрим, насколько это энергозатратно, каких ресурсов у нас достаточно, каких не хватает", — рассказала Мария Филина.
При этом в семейных ресурсных центрах будет проводиться обучение специалистов, повышение квалификации.
"Также планируется координировать действия юристов, психологов и остальных экспертов, чтобы мы все в одной связке работали", — подчеркнула председатель ассоциации.
Отдельное внимание будет уделяться обучению волонтеров, чтобы они не "причиняли добро", а именно оказывали помощь, не расходуя свои ресурсы понапрасну, отметила Мария Филина. Для этого в регионах планируется запустить работу координаторов волонтерской службы.
"Наша общая задача — сделать помощь семье оперативной и создать условия для сохранения российских семей, рождения и достойного воспитания подрастающего поколения", — заключила председатель АОЗС.
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