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Геноцид южных осетин в 1920 году
Осетия, не разделенная на Северную и Южную, в 1774 году добровольно вошла в состав Российской империи. Но до 1830 года горная (Южная) Осетия все же оставалась... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T02:02
факты геноцида в южной осетии. расследование
справки
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353
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факты геноцида в южной осетии. расследование, справки

Геноцид южных осетин в 1920 году

02:02 20.06.2020
78
© Sputnik / Наталья Айриян Геноцид в Южной Осетии
Геноцид в Южной Осетии
© Sputnik / Наталья Айриян
Осетия, не разделенная на Северную и Южную, в 1774 году добровольно вошла в состав Российской империи. Но до 1830 года горная (Южная) Осетия все же оставалась вне сферы контроля царской администрации, хотя номинально считалась владением России. Фактическое присоединение Южной Осетии произошло в 1830 году после военной экспедиции русских войск во главе с генералом Павлом Ренненкампфом.
В составе Российской империи регион входил в Грузинскую губернию (1801-1840), Грузино-Имеретинскую губернию (1840-1846), в которой был создан Осетинский округ (1840-1842). В 1846 году земли Южной Осетии разделили между Тифлисской и Кутаисской губерниями.
Включение Южной Осетии в административно-территориальную систему Российской империи не сопровождалось признанием Россией какой-либо зависимости Южной Осетии от Грузии.
Представители грузинской феодальной знати предприняли попытку в рамках Российской империи добиться контроля над Южной Осетией, поставив ее население в зависимое положение.
Однако претензии грузинского дворянства на Южную Осетию были отвергнуты. По распоряжению императора южные осетины были переведены в разряд казенных, государственных крестьян и, таким образом, исключены из системы феодальной зависимости, а значит и политического контроля со стороны грузинского дворянства, получив особый социально-экономический статус.
После распада Российской империи Грузия 26 мая 1918 года провозгласила свою независимость и сразу же предъявила претензии на Южную Осетию. К этому времени в Южной Осетии начал функционировать легитимно избранный Национальный Совет, первый съезд которого состоялся в июне 1917 года в поселке Джава (Дзау). Делегаты съезда от различных политических партий – эсеры, анархисты, большевики, меньшевики и др. – в специальном постановлении по национальному вопросу четко обозначили право осетин на самоопределение. "Если кавказские народы получат территориально-национальные автономии, то осетинам, объединенным, в одну национальную единицу, представляется право свободного самоопределения", – говорилось в документе. Грузия выступила против данного решения и стала беспощадно подавлять любые попытки южных осетин к этническому и политическому самоопределению.
В ответ на агрессивные действия меньшевистского руководства Грузии, летом 1920 года началось вооруженное сопротивление южных осетин за национальное самоопределение.
Разгромив меньшевистские отряды, восставшие заняли Цхинвал. 8 июня на многолюдном митинге в центре Цхинвала была провозглашена советская власть во всей Южной Осетии. Провозглашение советской власти послужило для грузинских властей формальным поводом к началу широкомасштабного вооруженного вторжения в Южную Осетию. В республику были направлены карательные отряды, которые начали операцию против мирного населения.
Во время одной из таких карательных операций к грузинским войскам в плен попал небольшой отряд осетинских повстанцев из 13 человек, самому младшему было 16 лет. Их били, унижали, но они отказались подчиниться. 20 июня участники сопротивления были казнены.
В результате карательных операций грузинских меньшевистских организаций были убиты 669 осетин, 110 из них – дети. Более четырех тысяч (по другим данным, более пяти тысяч) осетинских повстанцев умерли во время миграции на север Осетии. Были сожжены более четырех тысяч жилых и хозяйственных построек, 30 общественных зданий и школ. Было угнано более 19 тысяч голов крупного рогатого скота и более 46 тысяч голов мелкого рогатого скота.
Количество погибших осетин в 1920 году составило 6-8% от всего населения Южной Осетии.
По данным доктора экономических наук Владимира Абаева, ущерб от вооруженного вторжения грузинской армии составлял более трех миллионов золотых рублей.
Часть южных осетин вернулась в Южную Осетию после установления в Грузии советской власти, которая обещала мирную жизнь, равноправие всех народов, соблюдения законности и порядка, независимо от национальности и вероисповедания в Грузинской ССР. В то же время значительная часть беженцев-осетин осталась на постоянное место жительства в Северной Осетии. Они обустроились во Владикавказе, Беслане, Алагире, Эльхотово и в других населенных пунктах.
Областной Совет народных депутатов Южной Осетии 20 сентября 1990 года охарактеризовал трагедию Южной Осетии 1920 года "как геноцид осетинского народа". Парламент республики принял постановление, где назвал события 1918-1920 годов национально-освободительной борьбой народа Южной Осетии и признал действия руководства Грузии против осетинского народа в 1920 году геноцидом.
В 2019 году парламент Южной Осетии направил обращения о признании геноцида южных осетин в 1920 году со стороны националистов Грузии в Госдуму и Совет Федерации РФ.
20 июня в республике отмечается День памяти жертв геноцида народа Южной Осетии. Именно в этот день были расстреляны 13 борцов национально-освободительного движения осетин.
В Южной Осетии 2020 год объявлен Годом памяти в связи со столетней годовщиной геноцида осетин. В республике в течение всего года проходит череда мероприятий, приуроченных к скорбной дате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Факты геноцида в Южной Осетии. РасследованиеСправки
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