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Окунуться в сельскую повседневность: в Бурятии развивают агротуризм
Мастер-классы по валянию из шерсти, пеший поход на пастбище, знакомство с традиционными ремеслами — так в Хоринском районе Бурятии развивают агротуризм. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T17:04
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
россия, хорошие новости, республика бурятия

Окунуться в сельскую повседневность: в Бурятии развивают агротуризм

08:00 20.06.2020 (обновлено: 17:04 20.06.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода БурятииАгротуризм в Хоринском районе Бурятии
Агротуризм в Хоринском районе Бурятии
© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мастер-классы по валянию из шерсти, пеший поход на пастбище, знакомство с традиционными ремеслами — так в Хоринском районе Бурятии развивают агротуризм.
Одними из первых это направление открыли в селе Георгиевское. Сюда, на территорию туристического комплекса "Алан Гуа", прибывают туристы к подножию пяти ханов, на стоянку действующих фермеров. За три года здесь побывало более 50 гостей, в том числе из Франции, Италии и Китая.
© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода БурятииАгротуризм в Хоринском районе Бурятии
Агротуризм в Хоринском районе Бурятии
© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии
Агротуризм в Хоринском районе Бурятии
"Агротуризм становится все более популярным. И если изначально желающих окунуться в колоритную деревенскую повседневность были единицы, то сейчас их становится все больше. Люди задумываются о качестве жизни и о качестве продуктов, которые они едят. Более того, иностранцам интересно все, что связано с жизнью на земле", — цитирует пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Булата Цыренжапова.
© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода БурятииАгротуризм в Хоринском районе Бурятии
Агротуризм в Хоринском районе Бурятии
© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии
Агротуризм в Хоринском районе Бурятии
Характерный пример агротуризма в Бурятии — семья Жамболдоржиевых, Бэлигто Баянович и Цыцыгма Дамбаева. Они занимаются разведением овец породы буубэй, держат коров, лошадей и индюков на площади 142 гектара.
Несмотря на сельский колорит, туристы могут рассчитывать на привычные условия комфорта. Стоянки для гостей обеспечены энергоснабжением, водой, канализацией, газовой и электроплитами. Хозяева одновременно могут принять до десяти гостей.
© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода БурятииАгротуризм в Хоринском районе Бурятии
Агротуризм в Хоринском районе Бурятии
© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии
Агротуризм в Хоринском районе Бурятии
При этом Цыцыгма Дамбаева освоила технологию первичной обработки шерсти. Изготавливает одеяла, украшения и игрушки. Самостоятельно проводит мастер-классы.
Девушка у загона для домашнего скота
1 июня, 12:24Туризм
Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
"Зеленый туризм" — новое явление в Бурятии, но и такие услуги сегодня стараются продвигать в районах. В 2014 году этнокомплексы "Степной кочевник" в Заиграевском районе и "В гостях у семейских" в Тарбагатайском районе вошли в сборник успешных проектов Минкультуры России "Сельский туризм в России".
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