Окунуться в сельскую повседневность: в Бурятии развивают агротуризм

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Мастер-классы по валянию из шерсти, пеший поход на пастбище, знакомство с традиционными ремеслами — так в Хоринском районе Бурятии развивают агротуризм.

Одними из первых это направление открыли в селе Георгиевское. Сюда, на территорию туристического комплекса "Алан Гуа", прибывают туристы к подножию пяти ханов, на стоянку действующих фермеров. За три года здесь побывало более 50 гостей, в том числе из Франции, Италии и Китая.

© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии Агротуризм в Хоринском районе Бурятии © Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии Агротуризм в Хоринском районе Бурятии

"Агротуризм становится все более популярным. И если изначально желающих окунуться в колоритную деревенскую повседневность были единицы, то сейчас их становится все больше. Люди задумываются о качестве жизни и о качестве продуктов, которые они едят. Более того, иностранцам интересно все, что связано с жизнью на земле", — цитирует пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Булата Цыренжапова.

© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии Агротуризм в Хоринском районе Бурятии © Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии Агротуризм в Хоринском районе Бурятии

Характерный пример агротуризма в Бурятии — семья Жамболдоржиевых, Бэлигто Баянович и Цыцыгма Дамбаева. Они занимаются разведением овец породы буубэй, держат коров, лошадей и индюков на площади 142 гектара.

Несмотря на сельский колорит, туристы могут рассчитывать на привычные условия комфорта. Стоянки для гостей обеспечены энергоснабжением, водой, канализацией, газовой и электроплитами. Хозяева одновременно могут принять до десяти гостей.

© Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии Агротуризм в Хоринском районе Бурятии © Фото предоставлено пресс-службой Минсельхозпрода Бурятии Агротуризм в Хоринском районе Бурятии

При этом Цыцыгма Дамбаева освоила технологию первичной обработки шерсти. Изготавливает одеяла, украшения и игрушки. Самостоятельно проводит мастер-классы.