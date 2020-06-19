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В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и ребенок
Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в аварии с двумя легковушками в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
дальнеконстантиновский район
происшествия
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нижегородская область
дальнеконстантиновский район
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, дальнеконстантиновский район, происшествия

В Нижегородской области в ДТП погибли трое взрослых и ребенок

23:57 19.06.2020
935
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в аварии с двумя легковушками в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Авария произошла в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, на 76-м километре трассы Р-158 "Нижний Новгород – Саратов".
"Произошло столкновение двух легковых автомобилей Lada. В результате ДТП пострадали пять человек, из них погибли четыре человека, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
Выжившего участника ДТП госпитализировали.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьДальнеконстантиновский районПроисшествия
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