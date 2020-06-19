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Европарламент осудил применение силы американскими полицейскими
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии поддержали резолюцию, осуждающую все формы расизма, а также жесткие действия полиции США в отношении... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:56
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
европарламент
вашингтон (город)
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, европарламент, вашингтон (город), сша, в мире

Европарламент осудил применение силы американскими полицейскими

23:56 19.06.2020
635
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
Сотрудники полиции на улице Вашингтона во время протестов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 19 июн - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии поддержали резолюцию, осуждающую все формы расизма, а также жесткие действия полиции США в отношении демонстрантов и журналистов в ходе недавних протестов в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.
"В резолюции, которую поддержали 493 депутата, парламент решительно осуждает ужасающую смерть Джорджа Флойда, а также аналогичные убийства в других странах мира. Члены парламента призывают власти США бороться с расизмом и неравенством, критикуют жесткие действия полиции в отношении мирных протестующих и журналистов", - говорится в распространенном заявлении ЕП.
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18 июня, 19:48Акценты
"Policy of truth". Реформа полиции оставит США без порядкаАмерика порядком надоела, поэтому там беспорядки. Смотреть на них можно бесконечно, если ты не гражданин США. А граждане США в прессе начали публичную дискуссию – что делать с полицией. И, если делать, то что?
Депутаты выразили поддержку недавних протестов против расизма, прокатившихся по многим странам мира, но отметили "прискорбные факты мародерства, поджогов и вандализма со стороны некоторых агрессивно настроенных участников мирных акций". При этом в Европарламенте подчеркнули, что применение силы полицией при любых обстоятельствах должно быть "крайней мерой".
"Применение силы правоохранительными органами всегда должно быть законным, соразмерным, а также крайним средством, непропорциональное применение силы полицией недопустимо", - указывается в заявлении.
В последние недели по США и некоторым другим странам мира прокатилась волна протестов против расизма и полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, 31 мая подвергся нападению полиции - ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Продюсер Sputnik Николь Руссел 1 июня пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.
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17 июня, 23:31
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса грозит смертная казнь
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЕвропарламентВашингтон (город)СШАВ мире
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