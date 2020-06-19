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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573215235.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,3 миллиона
Более 142 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,3 миллиона, следует из данных Всемирной РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,3 миллиона

23:50 19.06.2020 (обновлено: 23:51 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Более 142 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,3 миллиона, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, за минувшие сутки в мире зафиксирован 5151 летальный исход. Общее количество умерших пациентов с коронавирусом во всем мире составило 450 686, заразившихся - достигло 8 385 440.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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