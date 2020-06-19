https://ria.ru/20200619/1573215235.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 8,3 миллиона
Более 142 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во всем мире выявлено за сутки, общее число превысило 8,3 миллиона, следует из данных Всемирной РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:50
2020-06-19T23:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
https://ria.ru/20200619/1573208519.html
весь мир
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:87:2800:1661_1400x0_80_0_0_ea63e87dbf148684981f987b2329313d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_39b40503a1ff14e943de871448e492b6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572844266_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_7fc95103c161266044901a9481707b3f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире