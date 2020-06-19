На Ставрополье начальника районного отдела ГИБДД задержали за взятку

ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали начальника отдела ГИБДД в Кочубеевском районе, подозреваемого во взяточничестве, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД отдела МВД России по Кочубеевскому району. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "получение взятки", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с ноября 2019 года по февраль текущего года начальник отдела ежемесячно получал от подчиненного ему взвода ДПС деньги в размере 50 тысяч рублей за попустительство по службе. "Уголовное дело СКР возбудил по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю. Следователь задержал подозреваемого. По его ходатайству судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.
По данным ГУМВД по Ставропольскому краю, в ведомстве началась проверка, также выявлен факт противоправной деятельности еще трех сотрудников отдельной роты ДПС.
"В случае подтверждения их вины они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом вплоть до увольнения", - отметили в МВД.
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