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На Ставрополье начальника районного отдела ГИБДД задержали за взятку
Следователи на Ставрополье задержали начальника отдела ГИБДД в Кочубеевском районе, подозреваемого во взяточничестве, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:50
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
кочубеевский район
ставропольский край
происшествия
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кочубеевский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/38/1559883812_184:0:3078:1628_1400x0_80_0_0_b8773ddffae1f57d42eaeae0a7cfde3a.jpg
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РИА Новости
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гумвд, следственный комитет россии (ск рф), кочубеевский район, ставропольский край, происшествия

На Ставрополье начальника районного отдела ГИБДД задержали за взятку

23:50 19.06.2020
1166
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЯТИГОРСК, 19 июн - РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали начальника отдела ГИБДД в Кочубеевском районе, подозреваемого во взяточничестве, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД отдела МВД России по Кочубеевскому району. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "получение взятки", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, с ноября 2019 года по февраль текущего года начальник отдела ежемесячно получал от подчиненного ему взвода ДПС деньги в размере 50 тысяч рублей за попустительство по службе. "Уголовное дело СКР возбудил по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю. Следователь задержал подозреваемого. По его ходатайству судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в ведомстве.
По данным ГУМВД по Ставропольскому краю, в ведомстве началась проверка, также выявлен факт противоправной деятельности еще трех сотрудников отдельной роты ДПС.
"В случае подтверждения их вины они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом вплоть до увольнения", - отметили в МВД.
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ГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Кочубеевский районСтавропольский крайПроисшествия
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