На Ставрополье начальника районного отдела ГИБДД задержали за взятку

"Кочубеевский межрайонный следственный отдел следственного управления возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД отдела МВД России по Кочубеевскому району. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "получение взятки", - говорится в сообщении.

"В случае подтверждения их вины они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом вплоть до увольнения", - отметили в МВД.