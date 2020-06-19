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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573215157.html
На палестинских территориях за сутки 73 человека заболели COVID-19
Более 70 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки на палестинских территориях, общее число случаев достигло 868, сообщила министр... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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наблус (провинция)
воз
палестина
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, хеврон (провинция), наблус (провинция), воз, палестина, в мире

На палестинских территориях за сутки 73 человека заболели COVID-19

23:43 19.06.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГАЗА, 19 июн - РИА Новости. Более 70 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы за сутки на палестинских территориях, общее число случаев достигло 868, сообщила министр здравоохранения Палестинской национальной администрации Май эль-Кела.
"Семьдесят три новых случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксированы в окрестностях городов Хеврон, Рамалла, Наблус и Дженин. Общее количество случаев заражения составляет 868", - заявила эль-Кела на пресс-конференции.
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
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В четверг Палестинская администрация объявила о второй волне коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыХеврон (провинция)Наблус (провинция)ВОЗПалестинаВ мире
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