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Террористы "ан-Нусры"* обстреляли сирийские провинции
Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* в очередной раз обстреляла несколько населенных пунктов в сирийских провинциях, сообщил руководитель... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:42
центр примирения враждующих сторон в сирии
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
алеппо
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центр примирения враждующих сторон в сирии, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, алеппо, в мире

Террористы "ан-Нусры"* обстреляли сирийские провинции

23:38 19.06.2020 (обновлено: 23:42 19.06.2020)
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© AP Photo / Edlib News Network ENNБоевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб
Боевики террористической группировки Джебхат ан-Нусра в провинции Идлиб
© AP Photo / Edlib News Network ENN
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* в очередной раз обстреляла несколько населенных пунктов в сирийских провинциях, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.
"Зафиксирован один обстрел населенного пункта Мизназ в провинции Алеппо, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - сказал он.
Щербицкий также добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны бандитов, подконтрольных Турции, зафиксировано не было.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
Алеппо
16 июня, 22:13Война в Сирии
Террористы обстреляли населенный пункт в Алеппо
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Центр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияАлеппоВ мире
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