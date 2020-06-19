Террористы "ан-Нусры"* обстреляли сирийские провинции

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* в очередной раз обстреляла несколько населенных пунктов в сирийских провинциях, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.