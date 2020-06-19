https://ria.ru/20200619/1573214839.html
В Москве впервые с мая за сутки умерли меньше 40 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом, что является самым низким показателем с 6 мая, когда в последний раз было зарегистрировано менее 40... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:25
2020-06-20T00:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
распространение нового коронавируса
москва
общество
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3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество