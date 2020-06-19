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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573214839.html
В Москве впервые с мая за сутки умерли меньше 40 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом, что является самым низким показателем с 6 мая, когда в последний раз было зарегистрировано менее 40... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T00:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество

В Москве впервые с мая за сутки умерли меньше 40 пациентов с COVID-19

23:25 19.06.2020 (обновлено: 00:54 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в ординаторской в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Москве за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом, что является самым низким показателем с 6 мая, когда в последний раз было зарегистрировано менее 40 умерших, сообщает оперативный штаб.
Общее число смертей от COVID-19 в столице достигло 3565.
У всех пациентов был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
Сутками ранее сообщалось о 48 умерших.
По последним данным, в Москве выявили 211 921 случаев заражения коронавирусом, 132 434 пациента уже выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
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