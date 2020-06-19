Выставка "Спасители" о помощи евреям во время войны пройдет в Манеже

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Масштабная мультимедийная выставка "Спасители", посвященная российским Праведникам народов мира, откроется 24 июня в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве, на площадке международного пресс-центра мероприятий к 75-летию Победы, сообщил в пятницу организатор мероприятия, Российский еврейский конгресс (РЕК).

Открытие выставки приурочено к 75-летию Великой Победы и 75-летию исторического Парада Победы 1945 года.

"Проект "Спасители" рассказывает о более чем 250 российских Праведниках народов мира (в том числе о ныне живущих) из разных регионов страны - людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Одновременно с экспозицией в Манеже будет запущена онлайн-версия проекта на сайте exhibition.spasiteli.com, который начнет работу также с 24 июня.

"Эта выставка о том, что история Холокоста дала нам и примеры потрясающего мужества, самопожертвования, гуманизма. Для нас особенно важно, чтобы тема Холокоста со всех ее сторон - и трагической, и героической - была интересна, знакома, важна подрастающему поколению. Будущее зависит от того, насколько верные выводы из прошлого смогут сделать наши дети", - заявил президент РЕК Юрий Каннер, слова которого приводятся в сообщении.

Идея проекта "Спасители" возникла в 2017 году у двух московских школьниц, которые начали фотографировать выживших узников Холокоста и записывать с ними интервью. В процессе им стало ясно, что как спасенных не могло быть без спасителей, так и наоборот.

"Эта тесная связь на стыке проявления гуманизма, сострадания, любви к ближнему и желания остаться человеком любой ценой, нашла свое отражение в выставке "Спасители". Этот проект - основа для развития темы Праведников народов мира в России, для привлечения внимания к этой теме как взрослых, так детей", - отметили в РЕК.

Благодаря современным технологиям и наглядным инсталляциям посетители выставки оказываются вовлечены в виртуальный диалог между спасителями и спасенными.

На мониторах можно посмотреть интервью с ныне живущими Праведниками, они рассказывают о пережитых ими ужасах войны и о том, как им удалось спасти других людей. На проекции внутри огромного цилиндра в центре экспозиции транслируются истории спасенных. Снаружи на цилиндре размещены таблички с именами всех российских Праведников народов мира. Еще часть табличек оставлены пустыми: не обо всех Праведниках известно, работа по поиску и сбору информации об их подвиге продолжается, сообщили организаторы.

В январе 2019 года выставка была представлена в Москве, а в январе 2020-го - в Екатеринбурге. В обоих городах она стала одним из главных событий "Недели памяти" - цикла мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста. Он отмечается по всему миру 27 января - в день, когда Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти "Аушвиц" в польском Освенциме.