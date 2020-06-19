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Судья, освободивший Кочаряна, пожаловался на угрозы
Судья Апелляционного суда Армении Арсен Никогосян, освободивший 18 июня из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, пожаловался в Высший судебный... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:21
сейран оганян
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сейран оганян, роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Судья, освободивший Кочаряна, пожаловался на угрозы

23:21 19.06.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолицейские во время акции у здания суда в Ереване
Полицейские во время акции у здания суда в Ереване
© РИА Новости
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ЕРЕВАН, 19 июн - РИА Новости. Судья Апелляционного суда Армении Арсен Никогосян, освободивший 18 июня из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, пожаловался в Высший судебный совет (ВСС) на угрозы в свой адрес, сообщили в пятницу в пресс-службе ВСС.
В четверг Никогосян принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом, он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян
18 июня, 20:00
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"Девятнадцатого июня судья Никогосян обратился к председателю ВСС, сообщив, что после принятого им 18 июня решения на ряде информационных порталов и в соцсетях в его адрес и в адрес членов семьи (в том числе на его личной странице) начали распространять оскорбления и угрозы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте совета.
Отмечается, что Никогосян был приглашен в Высший судебный совет для рассмотрения его заявления. "Выслушав судью, ВСС принял решение обратиться в полицию для принятия соответствующих мер на основании поданного заявления", - отмечается в сообщении.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.

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Роберт Кочарян
Вчера, 12:25
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