Судья, освободивший Кочаряна, пожаловался на угрозы

"Девятнадцатого июня судья Никогосян обратился к председателю ВСС, сообщив, что после принятого им 18 июня решения на ряде информационных порталов и в соцсетях в его адрес и в адрес членов семьи (в том числе на его личной странице) начали распространять оскорбления и угрозы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте совета.