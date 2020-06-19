Еще два отделения больницы в Пермском крае закрыли на карантин

ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Еще два отделения Березниковской больницы Еще два отделения Березниковской больницы Пермского края закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у медработника и пациента, сообщил краевой минздрав.

Ранее в режим обсерватора были переведены пять отделений медучреждения: пульмонологическое, инфекционное, неотложной хирургии, кардиология и терапия. Роспотребнадзор зафиксировал COVID-19 у нескольких сотрудников и больных. Кроме того, 10 июня в больницу на "скорых" из Губахи привезли девятнадцать граждан Туркмении , больных коронавирусом.

"В режим обсервации 19 июня переведено отделение онкологии больницы им. Вагнера в Березниках после обнаружения COVID-19 у сотрудника. Также в отделение урологии поступил пациент с коронавирусной инфекцией, в связи с чем отделение было закрыто на обсервацию не менее чем на 14 дней", — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что закрывшиеся на карантин отделения не принимают и не выписывают пациентов, однако в экстренных случаях оказывают помощь. Больные онкологического профиля временно перенаправляются в дневной стационар. Поступающие в урологию размещаются в отделении травматологии и ортопедии.

Все люди, контактировавшие с заболевшими, были изолированы под наблюдение медицинских работников. В закрывшихся на карантин отделениях проводятся противоэпидемические мероприятия, добавили в минздраве.

На сайте Березниковской больницы указано, что в медучреждении лечатся 143 пациента с COVID-19, из них семь находятся в реанимации.

По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрирован 3001 случай заражения COVID-19, выздоровели 1696 человек, 106 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,5 тысячи жителей.