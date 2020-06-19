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Еще два отделения больницы в Пермском крае закрыли на карантин
Еще два отделения Березниковской больницы Пермского края закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у медработника и пациента, сообщил краевой минздрав. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:18
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), березники, пермский край, общество

Еще два отделения больницы в Пермском крае закрыли на карантин

23:18 19.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Еще два отделения Березниковской больницы Пермского края закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у медработника и пациента, сообщил краевой минздрав.
Ранее в режим обсерватора были переведены пять отделений медучреждения: пульмонологическое, инфекционное, неотложной хирургии, кардиология и терапия. Роспотребнадзор зафиксировал COVID-19 у нескольких сотрудников и больных. Кроме того, 10 июня в больницу на "скорых" из Губахи привезли девятнадцать граждан Туркмении, больных коронавирусом.
"В режим обсервации 19 июня переведено отделение онкологии больницы им. Вагнера в Березниках после обнаружения COVID-19 у сотрудника. Также в отделение урологии поступил пациент с коронавирусной инфекцией, в связи с чем отделение было закрыто на обсервацию не менее чем на 14 дней", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что закрывшиеся на карантин отделения не принимают и не выписывают пациентов, однако в экстренных случаях оказывают помощь. Больные онкологического профиля временно перенаправляются в дневной стационар. Поступающие в урологию размещаются в отделении травматологии и ортопедии.
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Все люди, контактировавшие с заболевшими, были изолированы под наблюдение медицинских работников. В закрывшихся на карантин отделениях проводятся противоэпидемические мероприятия, добавили в минздраве.
На сайте Березниковской больницы указано, что в медучреждении лечатся 143 пациента с COVID-19, из них семь находятся в реанимации.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрирован 3001 случай заражения COVID-19, выздоровели 1696 человек, 106 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БерезникиПермский крайОбщество
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