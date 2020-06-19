https://ria.ru/20200619/1573214687.html
Еще два отделения больницы в Пермском крае закрыли на карантин
Еще два отделения Березниковской больницы Пермского края закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у медработника и пациента, сообщил краевой минздрав. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:18
2020-06-19T23:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
березники
пермский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1400x0_80_0_0_c4414fd006226cea87907328df0e5bcd.jpg
https://ria.ru/20200619/1573208519.html
березники
пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1400x0_80_0_0_c4414fd006226cea87907328df0e5bcd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_f2910343791cb31f7ade913200313011.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_794:0:2842:2048_1400x0_80_0_0_be2961b6ee2d1c5e1d1be137fdb65b99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), березники, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости.
Еще два отделения Березниковской больницы Пермского края
закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у медработника и пациента, сообщил краевой минздрав.
Ранее в режим обсерватора были переведены пять отделений медучреждения: пульмонологическое, инфекционное, неотложной хирургии, кардиология и терапия. Роспотребнадзор
зафиксировал COVID-19 у нескольких сотрудников и больных. Кроме того, 10 июня в больницу на "скорых" из Губахи
привезли девятнадцать граждан Туркмении
, больных коронавирусом.
"В режим обсервации 19 июня переведено отделение онкологии больницы им. Вагнера в Березниках
после обнаружения COVID-19 у сотрудника. Также в отделение урологии поступил пациент с коронавирусной инфекцией, в связи с чем отделение было закрыто на обсервацию не менее чем на 14 дней", — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что закрывшиеся на карантин отделения не принимают и не выписывают пациентов, однако в экстренных случаях оказывают помощь. Больные онкологического профиля временно перенаправляются в дневной стационар. Поступающие в урологию размещаются в отделении травматологии и ортопедии.
Все люди, контактировавшие с заболевшими, были изолированы под наблюдение медицинских работников. В закрывшихся на карантин отделениях проводятся противоэпидемические мероприятия, добавили в минздраве.
На сайте Березниковской больницы указано, что в медучреждении лечатся 143 пациента с COVID-19, из них семь находятся в реанимации.
По данным министерства здравоохранения, в регионе за время эпидемии зарегистрирован 3001 случай заражения COVID-19, выздоровели 1696 человек, 106 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.