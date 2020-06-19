В РПЦ оценили появление ордена Пирогова и медали святого Луки Крымского

Он напомнил, что Николай Пирогов был основоположником военно-полевой хирургии и школы анестезии в России, а святитель Лука в миру был хирургом, ученым, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.

"Святитель Лука в 1995 году был канонизирован Украинской Православной Церковью в лике местночтимых святых, а в 2000 году прославлен к общецерковному почитанию Юбилейным Архиерейским Собором... А недавно с предложением рассмотреть вопрос о канонизации Николая Ивановича Пирогова выступил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука", - добавил Легойда.