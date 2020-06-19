В РПЦ оценили появление ордена Пирогова и медали святого Луки Крымского

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В Московском патриархате назвали появление ордена Пирогова и медали Луки Крымского в качестве государственных наград РФ "абсолютно закономерным и своевременным", отметив, что святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский, причислен Русской православной церковью к лику святых.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Орденом Пирогова будут награждать граждан РФ за оказание медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского, в соответствии с указом, награждаются практикующие врачи и младший медицинский персонал, а также другие работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, за большой вклад в организацию оказания медицинской помощи и укрепление общественного здоровья.
"Считаю появление таких наград абсолютно закономерным и своевременным. Сегодня, когда нашим медработникам приходится спасать жизни людей в тяжелых условиях пандемии коронавируса, многие медики уже их заслужили. Уверен, первые награждения состоятся скоро", - написал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Николай Пирогов был основоположником военно-полевой хирургии и школы анестезии в России, а святитель Лука в миру был хирургом, ученым, автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии.
"Святитель Лука в 1995 году был канонизирован Украинской Православной Церковью в лике местночтимых святых, а в 2000 году прославлен к общецерковному почитанию Юбилейным Архиерейским Собором... А недавно с предложением рассмотреть вопрос о канонизации Николая Ивановича Пирогова выступил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука", - добавил Легойда.