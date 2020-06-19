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Лукашенко заявил, что "никому не позволит сломать Белоруссию"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против выбора между демократичным и силовым решением ситуации и добавил, что если поведет себя... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T05:28
президентская кампания в белоруссии
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александр лукашенко
минск
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президентская кампания в белоруссии, лидия ермошина, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что "никому не позволит сломать Белоруссию"

22:58 19.06.2020 (обновлено: 05:28 20.06.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против выбора между демократичным и силовым решением ситуации и добавил, что если поведет себя демократично, то рискует потерять страну.
Ранее на совещании в Минске, которое было посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, президент Белоруссии заявил, что "активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране". По его словам, удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план по дестабилизации страны.
"В этой ситуации хочу напомнить, что не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя "демократично", покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси. Другой вариант: меня просто толкают к тому, чтобы Лукашенко пошел на какое-то силовое разрешение этой ситуации", - сказал Лукашенко на совещании в пятницу в Минске, фрагмент которого показал телеканал "Беларусь 1".
Лукашенко заявил, что он ни как президент, ни как простой человек, "который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволит сломать эту страну".
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"Для меня нет большей ценности, чем Беларусь – суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило", - сказал глава государства.
Он также обратился к "заблудшим людям, которые не понимают, что их просто пытаются использовать", чтобы они поняли его позицию. "Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, скажем мягко, не подталкивайте нас к этому", - сказал президент.
"Здесь неконструктивную позицию заняли представители отдельных СМИ, причем западных... на это надо железно реагировать", - сказал Лукашенко об общественно-политической ситуации в стране, заявив, что на кону - независимость страны.
Председатель ЦИК Лидия Ермошина ранее заявила, что нынешняя президентская избирательная кампания является самой тяжелой за всю историю страны из-за большого количества нарушений уже на раннем этапе, в том числе из-за проведения отдельными претендентами на пост президента не пикетов по сбору подписей, а митингов в нарушение порядка об организации массовых мероприятий.
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Первый замглавы МВД республики Геннадий Казакевич говорил, что ситуация в Белоруссии в период политической кампании серьезно накаляется, однако ведомство располагает необходимым арсеналом сил и средств для обеспечения безопасности. В июне Лукашенко назвал недопустимым, что его соперники превратили сбор подписей в несанкционированные митинги.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Вечером 19 июня завершился этап сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты. Регистрация кандидатов будет проходить с 5 по 14 июля включительно. Затем начнется предвыборная агитация, которая продлится с 14 июля по 8 августа.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 12:57
"Маски сорваны". Лукашенко о срыве плана по дестабилизации в Белоруссии
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Президентская кампания в БелоруссииЛидия ЕрмошинаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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