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В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
Российские политики прокомментировали решение Евросоюза продлить санкции против Москвы по Крыму. По мнению парламентариев, Европа "пляшет под дудку" США... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:51
республика крым
юрий новиков
леонид слуцкий
алексей кондратьев
госдума рф
евросоюз
германия
в мире
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Ну как бы нарушен закон, это называется политический грабеж в мировых масштабах. Почему весь мир должен хлопать в ладоши ? Да , Крым - это Россия , но то , что произошло в Феврале 2014 , это был грабеж , и за это надо ответить.
27
конечно грабёж, забрали не только госимущество украины а и очень много частного имущества-квартиры, заправки, магазины и т.д., по россии 24 это не покажут как русские пришли и начали отжимать и выгонять а потом удивляются почему нас ненавидят и давят этими санкциями
26
12
республика крым
германия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
республика крым, юрий новиков, леонид слуцкий, алексей кондратьев, госдума рф, евросоюз, германия, в мире

В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму

22:56 19.06.2020 (обновлено: 23:51 19.06.2020)
6008
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкАкватория порта в Севастополе
Акватория порта в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские политики прокомментировали решение Евросоюза продлить санкции против Москвы по Крыму. По мнению парламентариев, Европа "пляшет под дудку" США. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Скука и сожаление

Продление санкций Евросоюза против России вызывает только скуку и сожаление, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Инертность блокового мышления давно уже ударяет больше по самой Европе. Но все еще не хватает воли руководствоваться собственными интересами, все еще пляшут под вашингтонскую дудку", — написал депутат в твиттере.
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"Минск-2" ни при чем

Антироссийские санкции плохо увязаны с минскими договоренностями, это скорее целевая политика коллективного Запада, считает сенатор Алексей Кондратьев.

"Одним из ведущих условий Минских соглашений является "формула Штайнмайера". В ней, например, вопрос Крыма не рассматривается в принципе. А санкции вводятся и пролонгируются именно с требованием возврата Крыма", — сказал Кондратьев РИА Новости.

Для нашей страны крымский вопрос принципиален, подчеркнул он.
"Это территория России, ей и останется", — заключил политик.

Антироссийская месса

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, назвал продление санкций Евросоюза "очередным раундом антироссийской мессы".
"Несмотря на известные противоречия, обострившиеся с приходом в Белый дом Трампа, тем не менее евроатлантическая солидарность в отношении России продолжает работать, она проявляется, несмотря на разногласия, которые есть между Вашингтоном и Европейским союзом, <…> по поводу судьбы НАТО, есть там и экономические противоречия, но тем не менее есть общие подходы, связанные с проведением санкционной политики в отношении нашей страны", — отметил Новиков.
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По мнению парламентария, лучшим ответом на такого рода действия была бы дальнейшая "эффективная энергичная интеграция" Крыма в состав России. Новиков отметил, что полуостров никогда не выпадал из общего культурного пространства, а что касается пространства экономического и экономических возможностей, нужно и дальше делать все, чтобы Россия была объединена "прочным общим каркасом экономических интересов, транспортной инфраструктурой, хозяйственными связями".
Он отметил, что Россия сейчас ищет способы запуска экономического роста после пандемии коронавируса. Если Москва сможет не ориентироваться на старую парадигму социально-экономического развития, а учитывать новые рубежи, новые подходы, то, соответственно, и экономический рост будет быстрее, и внешнюю политику на фоне экономических возможностей можно будет проводить "еще более эффективную, энергичную и убедительную", считает парламентарий.

Продление санкций

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Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита информацию от лидеров Германии и Франции по выполнению Минских соглашений и теперь ЕС может перейти к пролонгации экономических санкций против России. Сейчас ограничения действуют до 31 июля, их продлевают на полгода.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.
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Республика КрымЮрий НовиковЛеонид СлуцкийАлексей КондратьевГосдума РФЕвросоюзГерманияВ мире
Популярные комментарии
Ну как бы нарушен закон, это называется политический грабеж в мировых масштабах. Почему весь мир должен хлопать в ладоши ? Да , Крым - это Россия , но то , что произошло в Феврале 2014 , это был грабеж , и за это надо ответить.
20 июня, 00:10
freizdorf
4001022
конечно грабёж, забрали не только госимущество украины а и очень много частного имущества-квартиры, заправки, магазины и т.д., по россии 24 это не покажут как русские пришли и начали отжимать и выгонять а потом удивляются почему нас ненавидят и давят этими санкциями
20 июня, 00:16
Степан Иванов
5000021
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