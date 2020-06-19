В бассейне банного комплекса в Перми утонула шестилетняя девочка

По данным следствия, ребенок находился в бане вместе с 43-летней матерью, которая отдыхала в компании знакомых. Она оставила дочь без присмотра, и та утонула в бассейне. Обнаружившие девочку люди пытались оказать ей первую медицинскую помощь, однако вернуть к жизни ее не удалось.