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В бассейне банного комплекса в Перми утонула шестилетняя девочка
Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми, сообщается на сайте регионального следственного управления СК. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T05:29
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), пермь, происшествия

В бассейне банного комплекса в Перми утонула шестилетняя девочка

22:56 19.06.2020 (обновлено: 05:29 20.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕРМЬ, 19 июн - РИА Новости. Шестилетняя девочка утонула в бассейне банного комплекса в Перми, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.
По данным следствия, ребенок находился в бане вместе с 43-летней матерью, которая отдыхала в компании знакомых. Она оставила дочь без присмотра, и та утонула в бассейне. Обнаружившие девочку люди пытались оказать ей первую медицинскую помощь, однако вернуть к жизни ее не удалось.
"В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
В ближайшее время мать девочки будет допрошена в качестве подозреваемой. В отношении нее проведено медицинское освидетельствование для установления состояния опьянения.
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Следственный комитет России (СК РФ)ПермьПроисшествия
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