Орловские власти опровергли заявление о дефиците мест в больницах

БРЯНСК, 19 июн - РИА Новости. Система здравоохранения Система здравоохранения Орловской области при имеющемся количестве коечного фонда справляется с лечением больных с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости заместитель губернатора региона по социальной политике Валентина Нордстрем.

"По нормативам Минздрава нам было необходимо создать коечный фонд мощностью порядка 370 коек. На сегодняшний день у нас в регионе развернуто 967 коек. Необходимо отметить, что с середины мая порядка 50% наших коек, развернутых под COVID, не заполняются. Поэтому говорить о том, что если будет наплыв больных, наша региональная система не справится… Я с этим не согласна", - сказала Нордстрем.

Она отметила, что в регионе прорабатывается создание и введение в работу дополнительных инфекционных отделений в районах.

По информации замгубернатора, с начала текущего месяца ежедневные приросты по заболевшим колеблются от двух до трех процентов, что позволяет надеяться на выход на второй этап снятия ограничений.

Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области организовала проверку после информации главного внештатного инфекциониста региона о дефиците мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в городских больницах. В статье приводились слова медика о том, что врачи работают на пределе сил, и, "если продолжится рост, лечить будет некому". Она также сообщала о том, что большой наплыв пациентов в больницах возникает после того, как пожилые люди массово выходят из дома. В числе прочего доктор упоминала о том, что на данный момент в городской больнице, где она работает, уже практически нет свободных коек для новых пациентов.

При этом в правительстве региона отметили, что доктор выступила с эмоциональными заявлениями без политической подоплеки, а лишь для того чтобы ещё раз предостеречь жителей региона об опасности коронавирусной инфекции.

По информации федерального оперативного штаба, на 19 июня в регионе зарегистрировано 4003 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1894 человека, выздоровели 2064 человека. 45 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.