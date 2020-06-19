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Орловские власти опровергли заявление о дефиците мест в больницах
Система здравоохранения Орловской области при имеющемся количестве коечного фонда справляется с лечением больных с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, орловская область, общество

Орловские власти опровергли заявление о дефиците мест в больницах

22:49 19.06.2020
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© Pixabay/12019 Город Орел
Город Орел
© Pixabay/12019
БРЯНСК, 19 июн - РИА Новости. Система здравоохранения Орловской области при имеющемся количестве коечного фонда справляется с лечением больных с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости заместитель губернатора региона по социальной политике Валентина Нордстрем.
"По нормативам Минздрава нам было необходимо создать коечный фонд мощностью порядка 370 коек. На сегодняшний день у нас в регионе развернуто 967 коек. Необходимо отметить, что с середины мая порядка 50% наших коек, развернутых под COVID, не заполняются. Поэтому говорить о том, что если будет наплыв больных, наша региональная система не справится… Я с этим не согласна", - сказала Нордстрем.
Она отметила, что в регионе прорабатывается создание и введение в работу дополнительных инфекционных отделений в районах.
По информации замгубернатора, с начала текущего месяца ежедневные приросты по заболевшим колеблются от двух до трех процентов, что позволяет надеяться на выход на второй этап снятия ограничений.
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Ранее сообщалось, что прокуратура Орловской области организовала проверку после информации главного внештатного инфекциониста региона о дефиците мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в городских больницах. В статье приводились слова медика о том, что врачи работают на пределе сил, и, "если продолжится рост, лечить будет некому". Она также сообщала о том, что большой наплыв пациентов в больницах возникает после того, как пожилые люди массово выходят из дома. В числе прочего доктор упоминала о том, что на данный момент в городской больнице, где она работает, уже практически нет свободных коек для новых пациентов.
При этом в правительстве региона отметили, что доктор выступила с эмоциональными заявлениями без политической подоплеки, а лишь для того чтобы ещё раз предостеречь жителей региона об опасности коронавирусной инфекции.
По информации федерального оперативного штаба, на 19 июня в регионе зарегистрировано 4003 случая заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составило 1894 человека, выздоровели 2064 человека. 45 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОрловская областьОбщество
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