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Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг
Власти города Талса, штат Оклахома, где в субботу пройдет митинг с участием президента США Дональда Трампа, не будут вводить комендантский час, объявленный... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, оклахома, талса, сша, в мире

Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг

22:39 19.06.2020
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© REUTERS / Leah Millis Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
© REUTERS / Leah Millis
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Власти города Талса, штат Оклахома, где в субботу пройдет митинг с участием президента США Дональда Трампа, не будут вводить комендантский час, объявленный ранее, сообщил в пятницу сам Трамп.
"Я только что говорил с высокоуважаемым мэром Талсы (Джорджем) Бинумом, который сообщил мне, что сегодня вечером или завтра не будет комендантского часа для наших многочисленных сторонников, которые посетят митинг MAGA ("Сделаем Америку снова великой" - ред.)", - написал он в своем Twitter.
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Ранее власти города сообщили о введении с четверга комендантского часа, заявив об имеющейся информации о том, что в город подтягиваются представители неких организованных группировок, причастных к погромам и беспорядкам в других штатах.
Митинг в Талсе станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате - на стадионах или крупных открытых площадках - из-за эпидемии коронавируса. К настоящему времени многие штаты начали снимать ограничения по коронавирусу, но почти все до сих пор запрещают крупные собрания граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДональд ТрампОклахомаТалсаСШАВ мире
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