Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг

Ранее власти города сообщили о введении с четверга комендантского часа, заявив об имеющейся информации о том, что в город подтягиваются представители неких организованных группировок, причастных к погромам и беспорядкам в других штатах.

Митинг в Талсе станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате - на стадионах или крупных открытых площадках - из-за эпидемии коронавируса. К настоящему времени многие штаты начали снимать ограничения по коронавирусу, но почти все до сих пор запрещают крупные собрания граждан.