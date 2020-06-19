Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг

ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Власти города Талса, штат Оклахома, где в субботу пройдет митинг с участием президента США Дональда Трампа, не будут вводить комендантский час, объявленный ранее, сообщил в пятницу сам Трамп.
"Я только что говорил с высокоуважаемым мэром Талсы (Джорджем) Бинумом, который сообщил мне, что сегодня вечером или завтра не будет комендантского часа для наших многочисленных сторонников, которые посетят митинг MAGA ("Сделаем Америку снова великой" - ред.)", - написал он в своем Twitter.
Ранее власти города сообщили о введении с четверга комендантского часа, заявив об имеющейся информации о том, что в город подтягиваются представители неких организованных группировок, причастных к погромам и беспорядкам в других штатах.
Митинг в Талсе станет первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса. Трамп с начала марта не проводил встречи с избирателями в своем излюбленном формате - на стадионах или крупных открытых площадках - из-за эпидемии коронавируса. К настоящему времени многие штаты начали снимать ограничения по коронавирусу, но почти все до сих пор запрещают крупные собрания граждан.
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