Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573213901.html
В Оренбургской области отменили режим изоляции для людей старше 65 лет
Власти Оренбургской области сняли режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, при этом сохранили карантин для приезжих, сообщили в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
оренбургская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150516/09/1505160931_960:0:4601:2048_1400x0_80_0_0_845f60c514e579ff2649788537a2a611.jpg
https://ria.ru/20200619/1573208519.html
оренбургская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150516/09/1505160931_960:0:4601:2048_1400x0_80_0_0_845f60c514e579ff2649788537a2a611.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150516/09/1505160931_1415:0:4146:2048_1400x0_80_0_0_8fce85aa0ee685094c3a2ba17fc0bec6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150516/09/1505160931_1756:0:3804:2048_1400x0_80_0_0_047a1717e5a8fd91d14ff737bcdc6094.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, оренбургская область, общество

В Оренбургской области отменили режим изоляции для людей старше 65 лет

22:35 19.06.2020
561
© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в фотобанк
УФА, 19 июн - РИА Новости. Власти Оренбургской области сняли режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, при этом сохранили карантин для приезжих, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Режим самоизоляции в регионе продлён для прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов РФ, а также совместно проживающих с ними. Все ограничения для граждан старше 65 лет сняты", - сообщает пресс-служба губернатора области.
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Вчера, 19:29Распространение нового коронавируса
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии COVID-19
По данным ведомства, с 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе. Услуги по предоставлению кальянов для курения запрещены.
"Как прежде исключено проведение семейных мероприятий, где присутствует более 10 человек. Остается обязательным соблюдение дистанции, использование перчаток и масок в магазинах, объектах оказания услуг и общественном транспорте. Разрешаются мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ЕГЭ", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
В Оренбургской области также разрешаются групповые экскурсии в музеях, но не более 5 человек. С 6 июля в организациях отдыха детей и их оздоровления начнутся смены отдыха и досуга детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыОренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Город Орел
Орловские власти опровергли заявление о дефиците мест в больницах
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербург прибыл вывозной рейс из Франкфурта-на-Майне
Президент США Дональд Трамп после подписания распоряжения о реформе полиции в Розовом саду Белого дома США
Трамп отменил комендантский час в городе, где проведет митинг
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Более 700 сотрудников МВД Украины заболели COVID-19
Здание Центрального банка РФ
Экономисты оценили снижение Центробанком ключевой ставки
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско
США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с ЕС
Автомобиль скорой помощи
В бассейне банного комплекса в Перми утонула шестилетняя девочка
Пьяный мужчина
У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Москвичи подали более миллиона заявлений на онлайн-голосование
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин не ожидал наплыва москвичей на летних верандах кафе
Противоминный корабль НАТО
Дрейф НАТО к границам России вынуждает принимать меры, заявили в Кремле
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО
В Кремле считают угрозой готовность Польши предоставить НАТО территорию
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
В РПЦ оценили появление ордена Пирогова и медали святого Луки Крымского
Акватория порта в Севастополе
В России прокомментировали продление санкций ЕС по Крыму
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния