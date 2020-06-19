В Оренбургской области отменили режим изоляции для людей старше 65 лет

УФА, 19 июн - РИА Новости. Власти Власти Оренбургской области сняли режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, при этом сохранили карантин для приезжих, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Режим самоизоляции в регионе продлён для прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов РФ, а также совместно проживающих с ними. Все ограничения для граждан старше 65 лет сняты", - сообщает пресс-служба губернатора области.

По данным ведомства, с 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе. Услуги по предоставлению кальянов для курения запрещены.

"Как прежде исключено проведение семейных мероприятий, где присутствует более 10 человек. Остается обязательным соблюдение дистанции, использование перчаток и масок в магазинах, объектах оказания услуг и общественном транспорте. Разрешаются мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ЕГЭ", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

В Оренбургской области также разрешаются групповые экскурсии в музеях, но не более 5 человек. С 6 июля в организациях отдыха детей и их оздоровления начнутся смены отдыха и досуга детей.