https://ria.ru/20200619/1573213901.html
В Оренбургской области отменили режим изоляции для людей старше 65 лет
Власти Оренбургской области сняли режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, при этом сохранили карантин для приезжих, сообщили в пресс-службе губернатора... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:35
2020-06-19T22:35
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/150516/09/1505160931_960:0:4601:2048_1400x0_80_0_0_845f60c514e579ff2649788537a2a611.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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УФА, 19 июн - РИА Новости.
Власти Оренбургской области
сняли режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, при этом сохранили карантин для приезжих, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Режим самоизоляции в регионе продлён для прибывших на территорию Оренбургской области из иностранных государств либо иных субъектов РФ, а также совместно проживающих с ними. Все ограничения для граждан старше 65 лет сняты", - сообщает пресс-служба губернатора области.
По данным ведомства, с 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе. Услуги по предоставлению кальянов для курения запрещены.
"Как прежде исключено проведение семейных мероприятий, где присутствует более 10 человек. Остается обязательным соблюдение дистанции, использование перчаток и масок в магазинах, объектах оказания услуг и общественном транспорте. Разрешаются мероприятия, связанные с подготовкой и проведением ЕГЭ", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
В Оренбургской области также разрешаются групповые экскурсии в музеях, но не более 5 человек. С 6 июля в организациях отдыха детей и их оздоровления начнутся смены отдыха и досуга детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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