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Экономисты оценили снижение Центробанком ключевой ставки
Банк России в пятницу для поддержки экономики и стимулирования спроса снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт и вывел ее на новый исторический... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:31
антон табах
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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антон табах, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Экономисты оценили снижение Центробанком ключевой ставки

22:31 19.06.2020
1075
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу для поддержки экономики и стимулирования спроса снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт и вывел ее на новый исторический минимум в 4,5%. После такого "щедрого" шага регулятор не исключил, что на следующем заседании может взять паузу - все будет зависеть от ситуации. Пока ясно только одно: таких шагов от ЦБ пока больше ожидать не стоит, регулятор по-прежнему предпочитает аккуратные решения.
"Мы будем дальше оценивать целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей денежно-кредитной политики, снижению ставки. Тем не менее, вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию, поэтому, конечно, мы не считаем сегодняшний принятый шаг, как стандартный шаг", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Опрошенные РИА Новости эксперты не удивлены решением ЦБ: регулятору в условиях экономического спада и подавленной инфляции необходимо создавать условия для будущего восстановления потребительского спроса.
"Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на один процентный пункт. В условиях резкого сокращения экономики и подавленной инфляции Центробанк усиливает поддержку совокупного спроса монетарными методами", - говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.
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Экономические последствия

Пандемия коронавируса весной стала главной угрозой для российской экономики: закрытые границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России первые с 2015 года, а восстановление будет не быстрым.
"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года", - прогнозирует глава ЦБ. При этом регулятор недооценил падение во втором квартале текущего года: изначально падение ВВП ожидалось на уровне 8%, однако из-за большей продолжительности карантинных мер оно может быть чуть больше, но не больше 10%, отмечала Набиуллина в пятницу.
Регулятор в апреле дал прогноз по инфляции на конец года в 3,8-4,8%, однако уже в пятницу уточнил его, отметив, что ориентироваться стоит на нижнюю границу диапазона. А в 2021 году и вовсе существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4%. При этом вероятность закрепления инфляции ниже прогноза ЦБ уже в текущем году очень высокая, оценивает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.
Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова указывает, что в ближайшие месяцы дезинфляционное давление будет преобладать.
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"Во-первых, количество официально зарегистрированных безработных продолжает расти до 0,7 миллиона человек в месяц, и рост безработицы опережает наши ожидания, оказывая давление на спрос. Во-вторых, и это особенно важно, растут опасения по поводу второй волны пандемии и, следовательно, по поводу введения карантинных мер осенью, что ударит по настроению потребителей уже сейчас независимо от динамики безработицы и доходов", - поясняет аналитик.
При этом Набиуллина, говоря о возможности второй волны коронавируса в России, отметила, что базовый сценарий ЦБ не включает такие риски, но даже если они реализуются, то экономические последствия будут меньше.

В поисках "дна"

Главной интригой постепенно становится граница, на которой регулятор может остановиться в цикле смягчения монетарной политики. Несмотря на то, что глава ЦБ сказала прямо, что перехода к отрицательным реальным ставкам в ближайшие 12 месяцев не планируется, аналитики все же ждут, что слабая экономическая активность и низкая инфляция максимально близко подтолкнут ЦБ к "красной линии".
"Заявление о том, что руководство Центробанка будет снова рассматривать вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки, в сочетании с тем, что оно допускает замедление инфляции до уровней, значительно ниже таргетируемых 4%, делает актуальным вопрос о готовности регулятора к тому, чтобы в ближайшие месяцы опустить ставку до менее 4%", - говорит стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
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Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович ожидает сохранения сдержанного роста потребительских цен в течение всего года, на фоне чего основным фактором дезинфляционного давления продолжит выступать сжатие потребительского спроса.
"При таком векторе инфляции мы не исключаем, что после сегодняшнего активного снижения ставки до 4,5% в эту пятницу, у ЦБ сохранятся возможности для рассмотрения дополнительных шагов по снижению ставки в этом году. Полагаем, что "дно" текущего цикла снижения ставки в нынешних условиях находится вблизи уровней 3,5-4%", - говорит он.
Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства "Эксперт РА" Антон Табах также видит ставку на конец года на уровне 3,5-3,75%. Немного более скромные ожидания у замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, который прогнозирует ключевую ставку по итогам года на уровне 4-4,5%.
Под вопросительным знаком остается и период, в течение которого регулятор будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику. С учетом ожиданий ЦБ по восстановлению экономики только в 2022 году и значительного риска отклонения инфляции вниз от целевого уровня в 4% в 2021 году Попов считает, что высока вероятность сохранения "мягкой" процентной политики до конца 2021 года.
Флаг на здании Центрального банка РФ
Вчера, 16:01
Базовый сценарий Центробанка не включает риски второй волны коронавируса
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Антон ТабахРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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