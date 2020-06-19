Экономисты оценили снижение Центробанком ключевой ставки

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Банк России в пятницу для поддержки экономики и стимулирования спроса снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт и вывел ее на новый исторический минимум в 4,5%. После такого "щедрого" шага регулятор не исключил, что на следующем заседании может взять паузу - все будет зависеть от ситуации. Пока ясно только одно: таких шагов от Банк России в пятницу для поддержки экономики и стимулирования спроса снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт и вывел ее на новый исторический минимум в 4,5%. После такого "щедрого" шага регулятор не исключил, что на следующем заседании может взять паузу - все будет зависеть от ситуации. Пока ясно только одно: таких шагов от ЦБ пока больше ожидать не стоит, регулятор по-прежнему предпочитает аккуратные решения.

"Мы будем дальше оценивать целесообразность дополнительных мер по смягчению нашей денежно-кредитной политики, снижению ставки. Тем не менее, вы знаете в целом наш подход: двигаться постепенно, аккуратно, отслеживая все эффекты, анализируя всю поступающую информацию, поэтому, конечно, мы не считаем сегодняшний принятый шаг, как стандартный шаг", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Опрошенные РИА Новости эксперты не удивлены решением ЦБ: регулятору в условиях экономического спада и подавленной инфляции необходимо создавать условия для будущего восстановления потребительского спроса.

"Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на один процентный пункт. В условиях резкого сокращения экономики и подавленной инфляции Центробанк усиливает поддержку совокупного спроса монетарными методами", - говорит главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Экономические последствия

Пандемия коронавируса весной стала главной угрозой для российской экономики: закрытые границы, падение цен на нефть из-за низкого спроса и введенные из-за вируса ограничения внутри страны приведут в текущем году к снижению ВВП России первые с 2015 года, а восстановление будет не быстрым.

"Полное возвращение ВВП к уровням 2019 года, вероятно, произойдет только в первой половине 2022 года", - прогнозирует глава ЦБ. При этом регулятор недооценил падение во втором квартале текущего года: изначально падение ВВП ожидалось на уровне 8%, однако из-за большей продолжительности карантинных мер оно может быть чуть больше, но не больше 10%, отмечала Набиуллина в пятницу.

Регулятор в апреле дал прогноз по инфляции на конец года в 3,8-4,8%, однако уже в пятницу уточнил его, отметив, что ориентироваться стоит на нижнюю границу диапазона. А в 2021 году и вовсе существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4%. При этом вероятность закрепления инфляции ниже прогноза ЦБ уже в текущем году очень высокая, оценивает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов.

"Во-первых, количество официально зарегистрированных безработных продолжает расти до 0,7 миллиона человек в месяц, и рост безработицы опережает наши ожидания, оказывая давление на спрос. Во-вторых, и это особенно важно, растут опасения по поводу второй волны пандемии и, следовательно, по поводу введения карантинных мер осенью, что ударит по настроению потребителей уже сейчас независимо от динамики безработицы и доходов", - поясняет аналитик.

При этом Набиуллина, говоря о возможности второй волны коронавируса в России, отметила, что базовый сценарий ЦБ не включает такие риски, но даже если они реализуются, то экономические последствия будут меньше.

В поисках "дна"

Главной интригой постепенно становится граница, на которой регулятор может остановиться в цикле смягчения монетарной политики. Несмотря на то, что глава ЦБ сказала прямо, что перехода к отрицательным реальным ставкам в ближайшие 12 месяцев не планируется, аналитики все же ждут, что слабая экономическая активность и низкая инфляция максимально близко подтолкнут ЦБ к "красной линии".

"Заявление о том, что руководство Центробанка будет снова рассматривать вопрос о дальнейшем снижении ключевой ставки, в сочетании с тем, что оно допускает замедление инфляции до уровней, значительно ниже таргетируемых 4%, делает актуальным вопрос о готовности регулятора к тому, чтобы в ближайшие месяцы опустить ставку до менее 4%", - говорит стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Экономист "БКС Премьер" Антон Покатович ожидает сохранения сдержанного роста потребительских цен в течение всего года, на фоне чего основным фактором дезинфляционного давления продолжит выступать сжатие потребительского спроса.

"При таком векторе инфляции мы не исключаем, что после сегодняшнего активного снижения ставки до 4,5% в эту пятницу, у ЦБ сохранятся возможности для рассмотрения дополнительных шагов по снижению ставки в этом году. Полагаем, что "дно" текущего цикла снижения ставки в нынешних условиях находится вблизи уровней 3,5-4%", - говорит он.

Управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию агентства " Эксперт РА Антон Табах также видит ставку на конец года на уровне 3,5-3,75%. Немного более скромные ожидания у замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, который прогнозирует ключевую ставку по итогам года на уровне 4-4,5%.