США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с ЕС

"Президент знает, что ограничения на поездки является важным компонентом в сохранении жизней… Он отслеживает данные постоянно, планов об отмене ограничений сейчас нет. Но однозначно это решение за президентом. Он исходит из данных о безопасности и здоровье американского народа", - сказала она.