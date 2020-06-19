https://ria.ru/20200619/1573213747.html
США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с ЕС
США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с Евросоюзом, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:24
2020-06-19T22:24
распространение нового коронавируса
кейли макинани
коронавирус covid-19
коронавирусы
евросоюз
сша
в мире
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/149842/52/1498425218_0:131:2500:1537_1400x0_80_0_0_02d0e7a7e3c7edcc6ae0d8ae4901ccb2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кейли макинани, коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, сша, в мире