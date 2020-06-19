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США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с ЕС
США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с Евросоюзом, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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кейли макинани, коронавирус covid-19, коронавирусы, евросоюз, сша, в мире

США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с ЕС

22:24 19.06.2020
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezТерминал международного аэропорта Сан-Франциско
Терминал международного аэропорта Сан-Франциско
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. США пока не планируют снимать ограничения на пассажирское сообщение с Евросоюзом, заявила в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
"Президент знает, что ограничения на поездки является важным компонентом в сохранении жизней… Он отслеживает данные постоянно, планов об отмене ограничений сейчас нет. Но однозначно это решение за президентом. Он исходит из данных о безопасности и здоровье американского народа", - сказала она.
На фоне пандемии коронавируса США прекратили пассажирское сообщение со многими странами, в том числе странами ЕС. Ранее власти США заявляли, что готовы будут снять ограничения, когда убедятся в безопасности этого.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКейли МакинаниКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвросоюзСШАВ мире
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