https://ria.ru/20200619/1573213518.html
У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь
Не посещавший туалет в течение 18 часов житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу с разрывом мочевого пузыря, сообщает портал Unilad. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:08
2020-06-19T22:08
чжэцзян
китай
в мире
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https://ria.ru/20200225/1565188289.html
Эрик Джордан
Быть такого не может, все, что ему грозило, это проснуться в луже, не более!
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чжэцзян
китай
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чжэцзян, китай, в мире