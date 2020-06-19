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У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь
Не посещавший туалет в течение 18 часов житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу с разрывом мочевого пузыря, сообщает портал Unilad. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T22:08
чжэцзян
китай
в мире
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Быть такого не может, все, что ему грозило, это проснуться в луже, не более!
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7
чжэцзян
китай
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
чжэцзян, китай, в мире

У терпевшего 18 часов любителя выпить лопнул мочевой пузырь

22:08 19.06.2020
10843
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
Пьяный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Не посещавший туалет в течение 18 часов житель китайской провинции Чжэцзян попал в больницу с разрывом мочевого пузыря, сообщает портал Unilad.
Мужчина выпил больше десяти бутылок пива и лег спать. В постели он провел весь день. Когда 40-летний любитель пенного напитка проснулся, он почувствовал сильнейшую боль в брюшной полости.
Мужчина обратился к врачам. В больнице ему сделали томографию, которая показала разрыв мочевого пузыря из-за сильного давления. Орган оказался поврежден в трех местах. Пациента прооперировали.
Из-за алкогольного опьянения мужчина спал настолько крепко, что не чувствовал позывов пойти в туалет.
Лабораторные исследования
25 февраля, 16:35РИА Наука
Обнаружен человек, у которого в моче синтезируется алкоголь
54410924517
Обсудить 7
ЧжэцзянКитайВ мире
Популярные комментарии
Быть такого не может, все, что ему грозило, это проснуться в луже, не более!
19 июня, 22:43
Эрик Джордан
1641000
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