https://ria.ru/20200619/1573213296.html
В Кремле считают угрозой готовность Польши предоставить НАТО территорию
Польша может представлять угрозу для РФ, если только предоставит свою территорию для военной инфраструктуры НАТО, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:55
2020-06-19T21:58
россия
нато
дмитрий песков
польша
в мире
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4
россия
польша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, дмитрий песков, польша, в мире