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В Кремле считают угрозой готовность Польши предоставить НАТО территорию
Польша может представлять угрозу для РФ, если только предоставит свою территорию для военной инфраструктуры НАТО, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:58
россия
нато
дмитрий песков
польша
в мире
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РИА Новости
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60
россия, нато, дмитрий песков, польша, в мире

В Кремле считают угрозой готовность Польши предоставить НАТО территорию

21:55 19.06.2020 (обновлено: 21:58 19.06.2020)
1506
© Chief Petty Officer Julian CarrollПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Chief Petty Officer Julian Carroll
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Польша может представлять угрозу для РФ, если только предоставит свою территорию для военной инфраструктуры НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России. Но как страна, готовая предоставить свою территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, это представляет угрозу для нас", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
17 июня, 19:46
НАТО усилит оборону из-за российских ракет
9710016
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РоссияНАТОДмитрий ПесковПольшаВ мире
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