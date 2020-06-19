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Собянин не ожидал наплыва москвичей на летних верандах кафе
Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что не ожидал такого активного посещения москвичами летних веранд: в центре города столики забронированы на месяц вперед. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:51
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин не ожидал наплыва москвичей на летних верандах кафе

21:51 19.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин признался, что не ожидал такого активного посещения москвичами летних веранд: в центре города столики забронированы на месяц вперед.
"По правде говоря, я думал, что этот процесс растянется минимум на месяц, люди все равно должны побаиваться, ситуация ещё относительно тревожная, вирус ещё функционирует в Москве. Но то, что происходит, это значительно выше всех ожиданий рестораторов, которые думали, что сейчас закроемся, одни убытки будут, никто не придет. Произошло все ровно наоборот. У нас, особенно в центре, летние веранды забронированы на месяц и более вперед", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос, много ли москвичей решили посетить открывшиеся после перерыва летние веранды кафе и как быстро восстанавливается бизнес.
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Он подчеркнул, что посетителям, безусловно, не стоит забывать о мерах безопасности.
Летние веранды кафе и ресторанов вновь заработали в столице с 16 июня, уже с 23 июня они откроют для посетителей и свои стационарные помещения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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