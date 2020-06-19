https://ria.ru/20200619/1573213100.html
Москвичи подали более миллиона заявлений на онлайн-голосование
Число поданных заявлений в Москве на участие в электронном голосовании по поправкам превысило 1 миллион, сообщил замглавы Общественной палаты столицы Алексей... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:48
2020-06-19T21:48
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общественная палата рф
алексей венедиктов (журналист)
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176666_0:98:3066:1823_1400x0_80_0_0_c3bb2ecc9bca9553406afe80159842d2.jpg
https://ria.ru/20200619/1573211287.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176666_0:98:3066:1823_1400x0_80_0_0_c3bb2ecc9bca9553406afe80159842d2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176666_335:0:3066:2048_1400x0_80_0_0_91495b7fed6f67bf93a5fb2892c52e30.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176666_708:0:2756:2048_1400x0_80_0_0_8a12ccda64d22591ff207b232d1752e9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, общественная палата рф, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, москва, нижегородская область, общество