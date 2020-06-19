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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200619/1573213100.html
Москвичи подали более миллиона заявлений на онлайн-голосование
Число поданных заявлений в Москве на участие в электронном голосовании по поправкам превысило 1 миллион, сообщил замглавы Общественной палаты столицы Алексей... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:48
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
общественная палата рф
алексей венедиктов (журналист)
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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москва
нижегородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573176666_0:98:3066:1823_1400x0_80_0_0_c3bb2ecc9bca9553406afe80159842d2.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, общественная палата рф, алексей венедиктов (журналист), владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Москвичи подали более миллиона заявлений на онлайн-голосование

21:48 19.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Число поданных заявлений в Москве на участие в электронном голосовании по поправкам превысило 1 миллион, сообщил замглавы Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.
"Количество поданных заявлений в Москве пересекло 1 миллион", - сказал Венедиктов журналистам.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Вчера, 20:36Голосование по поправкам в Конституцию
Почти 90 тысяч человек приняли участие в тестовом онлайн-голосовании
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование будет проходить с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФОбщественная палата РФАлексей Венедиктов (журналист)Владимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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