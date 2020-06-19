Самарский губернатор наградил медиков за борьбу с коронавирусом

САМАРА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил памятные знаки медикам за активное участие в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В пятницу, 19 июня, перед первым после перерыва матчем Российской футбольной премьер-лиги губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил медиков с грядущим профессиональным праздником и вручил памятные знаки "За служение людям" сотрудникам здравоохранения, проявившим активное участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первыми почетный знак "За служение людям", учрежденный губернатором по инициативе общественников, получили 15 работников здравоохранения региона.

"Сегодня значимость профессии врача стала понятна каждому. На недосягаемую высоту вы подняли ее своей верностью клятве Гиппократа, спасенными жизнями наших земляков. Я благодарю вас искренне за ваш самоотверженный труд, я очень надеюсь, что благодарность людей будет с вами всегда. Этот сложный период наша страна и наш регион проходят успешно. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, самопожертвованию, выдержке, мы сегодня имеем возможность говорить о том, что угроза распространения инфекции отступает", - цитирует Азарова пресс-служба.

Губернатор отметил, что возобновление чемпионата России по футболу стало возможным во многом благодаря профессиональной работе врачей, их вкладу в борьбу с распространением инфекции. Поэтому игроки "Крыльев Советов" вышли на поле в футболках с надписями "Спасибо врачам!", а право первого удара по мячу получил главврач Самарской областной клинической больницы имени Середавина, в которой открыт COVID-госпиталь, Армен Бенян.