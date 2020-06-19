https://ria.ru/20200619/1573213016.html
Самарский губернатор наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил памятные знаки медикам за активное участие в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:44
2020-06-19T21:44
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий азаров, самара, тольятти, общество
САМАРА, 19 июн - РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
вручил памятные знаки медикам за активное участие в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В пятницу, 19 июня, перед первым после перерыва матчем Российской футбольной премьер-лиги губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил медиков с грядущим профессиональным праздником и вручил памятные знаки "За служение людям" сотрудникам здравоохранения, проявившим активное участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первыми почетный знак "За служение людям", учрежденный губернатором по инициативе общественников, получили 15 работников здравоохранения региона.
"Сегодня значимость профессии врача стала понятна каждому. На недосягаемую высоту вы подняли ее своей верностью клятве Гиппократа, спасенными жизнями наших земляков. Я благодарю вас искренне за ваш самоотверженный труд, я очень надеюсь, что благодарность людей будет с вами всегда. Этот сложный период наша страна и наш регион проходят успешно. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, самопожертвованию, выдержке, мы сегодня имеем возможность говорить о том, что угроза распространения инфекции отступает", - цитирует Азарова пресс-служба.
Губернатор отметил, что возобновление чемпионата России по футболу стало возможным во многом благодаря профессиональной работе врачей, их вкладу в борьбу с распространением инфекции. Поэтому игроки "Крыльев Советов" вышли на поле в футболках с надписями "Спасибо врачам!", а право первого удара по мячу получил главврач Самарской областной клинической больницы имени Середавина, в которой открыт COVID-госпиталь, Армен Бенян.
По информации пресс-службы, перед матчем службам скорой помощи Самары
и Тольятти
передали 12 реанимационных автомобилей - по шесть в каждый город. Всего в 2020 году автопарк службы пополнится 24 машинами.