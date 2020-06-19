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Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-20T02:32
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
франция
в мире
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Когда только после первой чеченской в Ниццу приехало около 5 тысяч семей чеченцев, они сразу соседям дали понять, что там где живут их дети наркотиками торговать никто не будет. Были мощнейшие драки с соседями французами с корнями Северной Африки, проще арабами. Полиция не вмешивалась. Она никогда не вмешивается. Во время драки только тех кто уже не двигался вытаскивала. В Ницце теперь спокойно, но время от времени чечены гоняют наркоторговцев. Об этом никто не пишет. Теперь в Дижоне все повторяется.
275
дада. ну прям нельсоны манделлы 😂😂 несут мир правопорядок и процветание.
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франция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, франция, в мире

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

21:39 19.06.2020 (обновлено: 02:32 20.06.2020)
85246
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
17 июня, 10:35
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
"Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства, и на помощь пришли соплеменники", — написал он в телеграм-канале.
Кадыров назвал действия заступившихся за своего друга чеченцев правильными. Он добавил, что жители Дижона тоже недовольны поведением наркоторговцев, поэтому сейчас в соцсетях появляются видеообращения в поддержку выходцев из республики.
По словам Кадырова, столкновения в Дижоне нельзя назвать межэтническими, так как "зло не имеет национальности".
Глава региона добавил, что в Чечне удалось победить наркоманию, и призвал всех руководителей общин заняться воспитанием тех, кто распространяет запрещенные вещества.
"Наркотики — зло, с которым надо вести беспощадную борьбу", — заключил он.
Беспорядки на востоке Франции начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием конфликта представителей чеченской общины и местными жителями — в основном магрибского происхождения. Поводом для столкновения послужило избиение подростка — выходца из Чечни членами местной банды.
В среду стало известно, что представители двух сообществ провели встречу неподалеку от Дижона и договорились прекратить взаимные столкновения.
В пятницу французская полиция начала спецоперацию в двух районах города.
Полицейский во Франции
18 июня, 11:27
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
483801111343179
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Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровФранцияВ мире
Популярные комментарии
Когда только после первой чеченской в Ниццу приехало около 5 тысяч семей чеченцев, они сразу соседям дали понять, что там где живут их дети наркотиками торговать никто не будет. Были мощнейшие драки с соседями французами с корнями Северной Африки, проще арабами. Полиция не вмешивалась. Она никогда не вмешивается. Во время драки только тех кто уже не двигался вытаскивала. В Ницце теперь спокойно, но время от времени чечены гоняют наркоторговцев. Об этом никто не пишет. Теперь в Дижоне все повторяется.
19 июня, 21:56
sshumov.1973
7876413284
дада. ну прям нельсоны манделлы 😂😂 несут мир правопорядок и процветание.
19 июня, 22:03
Evgeniy Domichev
835900129
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