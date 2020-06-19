https://ria.ru/20200619/1573212931.html
Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:39
2020-06-20T02:32
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
франция
в мире
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https://ria.ru/20200617/1573045901.html
https://ria.ru/20200618/1573110459.html
shumov.1973
Когда только после первой чеченской в Ниццу приехало около 5 тысяч семей чеченцев, они сразу соседям дали понять, что там где живут их дети наркотиками торговать никто не будет. Были мощнейшие драки с соседями французами с корнями Северной Африки, проще арабами. Полиция не вмешивалась. Она никогда не вмешивается. Во время драки только тех кто уже не двигался вытаскивала. В Ницце теперь спокойно, но время от времени чечены гоняют наркоторговцев. Об этом никто не пишет. Теперь в Дижоне все повторяется.
275
Evgeniy Domichev
дада. ну прям нельсоны манделлы 😂😂 несут мир правопорядок и процветание.
172
75
франция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, франция, в мире
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости.
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни
, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров
.
Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.
"Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства, и на помощь пришли соплеменники", — написал
он в телеграм-канале.
Кадыров назвал действия заступившихся за своего друга чеченцев правильными. Он добавил, что жители Дижона тоже недовольны поведением наркоторговцев, поэтому сейчас в соцсетях появляются видеообращения в поддержку выходцев из республики.
По словам Кадырова, столкновения в Дижоне нельзя назвать межэтническими, так как "зло не имеет национальности".
Глава региона добавил, что в Чечне удалось победить наркоманию, и призвал всех руководителей общин заняться воспитанием тех, кто распространяет запрещенные вещества.
"Наркотики — зло, с которым надо вести беспощадную борьбу", — заключил он.
Беспорядки на востоке Франции
начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием конфликта представителей чеченской общины и местными жителями — в основном магрибского происхождения. Поводом для столкновения послужило избиение подростка — выходца из Чечни членами местной банды.
В среду стало известно, что представители двух сообществ провели встречу неподалеку от Дижона и договорились прекратить взаимные столкновения.
В пятницу французская полиция начала спецоперацию в двух районах города.