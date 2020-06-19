Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни , что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров

Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.

"Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства, и на помощь пришли соплеменники", — написал он в телеграм-канале.

Кадыров назвал действия заступившихся за своего друга чеченцев правильными. Он добавил, что жители Дижона тоже недовольны поведением наркоторговцев, поэтому сейчас в соцсетях появляются видеообращения в поддержку выходцев из республики.

По словам Кадырова, столкновения в Дижоне нельзя назвать межэтническими, так как "зло не имеет национальности".

Глава региона добавил, что в Чечне удалось победить наркоманию, и призвал всех руководителей общин заняться воспитанием тех, кто распространяет запрещенные вещества.

"Наркотики — зло, с которым надо вести беспощадную борьбу", — заключил он.

Беспорядки на востоке Франции начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием конфликта представителей чеченской общины и местными жителями — в основном магрибского происхождения. Поводом для столкновения послужило избиение подростка — выходца из Чечни членами местной банды.

В среду стало известно, что представители двух сообществ провели встречу неподалеку от Дижона и договорились прекратить взаимные столкновения.