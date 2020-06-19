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Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T23:27
распространение нового коронавируса
удаленная работа
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сергей собянин
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общество
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а если Собянин попросит москвичей сдать свои квартиры обратно государству москвичи все согласятся с радостью или найдутся те кто согласится но будет не рад ?
21
Как лебедь рак и щука... ССС в своей реальности, ему бордюры нужно снова менять, парад пройдёт и за асфальт снова возьмутся. Сидите дома, твари! Я бизнес делаю! Ничего личного
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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удаленная работа, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу

21:38 19.06.2020 (обновлено: 23:27 19.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖенщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.
"Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из "ковидной" истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно. Все равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше", — сказал Собянин в эфире "России 1".
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По его словам, депутаты рассматривают изменения к трудовому законодательству, которое тоже прописывает этот процесс и технологию работы по удаленке, права работодателей и работников.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцией заражены более 8,35 миллиона человек, 450 тысяч из которых погибли.
В России выявили более 569 тысяч случаев заражения. Из них свыше 324 тысяч пациентов выздоровели. Умерли 7,8 тысячи человек.
В последние дни заболеваемость COVID-19 в России снижается. Регионы постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения.
Ранее Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяются режим самоизоляции и пропускной режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаУдаленная работаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
а если Собянин попросит москвичей сдать свои квартиры обратно государству москвичи все согласятся с радостью или найдутся те кто согласится но будет не рад ?
19 июня, 23:22
Hell Cat
1320114
Как лебедь рак и щука... ССС в своей реальности, ему бордюры нужно снова менять, парад пройдёт и за асфальт снова возьмутся. Сидите дома, твари! Я бизнес делаю! Ничего личного
20 июня, 00:21
artjom kolesov
1300314
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