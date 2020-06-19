Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин попросил столичных работодателей по возможности продлить удаленную работу сотрудников еще на пару месяцев.

"Я считаю, что особенно сейчас, когда мы выходим из "ковидной" истории, если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно. Все равно есть опасность заражения, и чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше", — сказал Собянин в эфире "России 1"

По его словам, депутаты рассматривают изменения к трудовому законодательству, которое тоже прописывает этот процесс и технологию работы по удаленке, права работодателей и работников.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, инфекцией заражены более 8,35 миллиона человек, 450 тысяч из которых погибли.

В России выявили более 569 тысяч случаев заражения. Из них свыше 324 тысяч пациентов выздоровели. Умерли 7,8 тысячи человек.

В последние дни заболеваемость COVID-19 в России снижается. Регионы постепенно снимают введенные из-за пандемии ограничения.

Ранее Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяются режим самоизоляции и пропускной режим.