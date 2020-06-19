Кубань вошла в топ-10 субъектов, готовых к цифровизации в АПК

Отмечается, что с каждым годом все больше кубанских аграриев внедряют цифровые технологии в производство. "Растениеводство, животноводство – те отрасли, которые сегодня переходят на цифровые технологии. К этому стремятся не только крупные предприятия, но и фермерские хозяйства", – говорится в сообщении со ссылкой на минсельхоз региона.