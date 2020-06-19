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Кубань вошла в топ-10 субъектов, готовых к цифровизации в АПК
Краснодарский край вошел в топ-10 субъектов, готовых к цифровизации в сельском хозяйстве, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:36
2020-06-19T21:36
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 19 июн - РИА Новости. Краснодарский край
вошел в топ-10 субъектов, готовых к цифровизации в сельском хозяйстве, сообщает администрация региона.
Уточняется, что край вошел в топ-10 субъектов по готовности к внедрению цифровых технологий в сельском хозяйстве согласно рейтингу, составленному Центром развития финансовых технологий Россельхозбанка
. Оценка производилась на основании анализа перспектив внедрения двух групп технологий – точного земледелия и умного животноводства. За основу брались такие показатели, как технологическая, кадровая, инновационная и государственная перспективы.
Отмечается, что с каждым годом все больше кубанских аграриев внедряют цифровые технологии в производство. "Растениеводство, животноводство – те отрасли, которые сегодня переходят на цифровые технологии. К этому стремятся не только крупные предприятия, но и фермерские хозяйства", – говорится в сообщении со ссылкой на минсельхоз региона.
В министерстве также добавили, что именно край первым в стране разработал систему эффективного управления сельскохозяйственной отраслью с помощью цифровой информационно-аналитической системы "Единый центр дистанционного спутникового мониторинга АПК Краснодарского края".
"Система предназначена для инвентаризации и паспортизации объектов сельхозпроизводства, контроля использования земельных ресурсов, соблюдения севооборотов и сохранения плодородия почв", - уточнили в ведомстве.
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