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В Саратове вынесли приговор подростку, возившему на санках тело мужчины
Суд в Саратовской области приговорил к шести годам заключения подростка, который вместе с отцом возил на санках в городе Вольске тело забитого до смерти... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:31
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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саратовская область
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

В Саратове вынесли приговор подростку, возившему на санках тело мужчины

21:31 19.06.2020
2125
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЗал, суд, заседание, кресло судьи, документы
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил к шести годам заключения подростка, который вместе с отцом возил на санках в городе Вольске тело забитого до смерти местного жителя, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что вечером 9 декабря 17-летний подросток дома участвовал в застолье в компании отца и 39-летнего мужчины, потом гость вышел на улицу, затем вернулся в дом обутым, из-за чего юноша напал на него и избил. Спустя сутки он понял, что гость мертв, и вместе с отцом попытались вывезти тело на санках на окраину Вольска, но по пути их спугнул местный житель, и они бросили санки с телом. Подростку предъявили обвинение, он был заключен под стражу.
"На предварительном следствии и в суде юноша признал вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд признал подростка виновным по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Автомобиль Следственного комитета РФ
15 июня, 11:24
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
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