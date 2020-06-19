https://ria.ru/20200619/1573212675.html
В Саратове вынесли приговор подростку, возившему на санках тело мужчины
Суд в Саратовской области приговорил к шести годам заключения подростка, который вместе с отцом возил на санках в городе Вольске тело забитого до смерти... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:31
2020-06-19T21:31
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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саратовская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости.
Суд в Саратовской области
приговорил к шести годам заключения подростка, который вместе с отцом возил на санках в городе Вольске
тело забитого до смерти местного жителя, сообщило в пятницу областное управление СК
РФ.
Ранее следствие сообщило, что вечером 9 декабря 17-летний подросток дома участвовал в застолье в компании отца и 39-летнего мужчины, потом гость вышел на улицу, затем вернулся в дом обутым, из-за чего юноша напал на него и избил. Спустя сутки он понял, что гость мертв, и вместе с отцом попытались вывезти тело на санках на окраину Вольска, но по пути их спугнул местный житель, и они бросили санки с телом. Подростку предъявили обвинение, он был заключен под стражу.
"На предварительном следствии и в суде юноша признал вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Суд признал подростка виновным по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.