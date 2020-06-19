В Саратове вынесли приговор подростку, возившему на санках тело мужчины

Ранее следствие сообщило, что вечером 9 декабря 17-летний подросток дома участвовал в застолье в компании отца и 39-летнего мужчины, потом гость вышел на улицу, затем вернулся в дом обутым, из-за чего юноша напал на него и избил. Спустя сутки он понял, что гость мертв, и вместе с отцом попытались вывезти тело на санках на окраину Вольска, но по пути их спугнул местный житель, и они бросили санки с телом. Подростку предъявили обвинение, он был заключен под стражу.