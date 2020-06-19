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Жителей Мурманской области призвали смотреть парад Победы в прямом эфире
Власти Мурманской области призвали жителей города-героя Мурманска посмотреть парад Победы в прямом эфире из дома, чтобы избежать рисков распространения... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:22
75 лет великой победы
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парад победы
мурманская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Жителей Мурманской области призвали смотреть парад Победы в прямом эфире

21:22 19.06.2020
332
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБарабанщицы Юнармии на репетиции парада Победы в Симферополе
Барабанщицы Юнармии на репетиции парада Победы в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области призвали жителей города-героя Мурманска посмотреть парад Победы в прямом эфире из дома, чтобы избежать рисков распространения коронавируса, сообщил оперштаб региона.
"Парад Победы в Мурманской области покажут в прямом эфире. Для комфортного и безопасного просмотра парада Победы организована прямая трансляция. Чтобы избежать рисков заболевания коронавирусом, отдайте предпочтение просмотру парада дома", - призвали в штабе.
Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года
Вчера, 00:1775 лет Великой Победы
На сайте Минобороны открыли раздел о параде Победы 24 июня 1945 года
Мурманск станет одним из тех городов России, где состоится парад Победы 24 июня. При этом медики на этой неделе обратились к губернатору региона Андрею Чибису с просьбой провести парад без зрителей из-за риска распространения коронавирусной инфекцией.
Всего в Мурманской области, если не учитывать очаг на промплощадке в Белокаменке, где в последние дни не выявляется заболевших, коронавирусом заразились порядка двух тысяч человек, наибольшее число заразившихся – в Мурманске, более тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кабриолеты Aurus на Красной площади
17 июня, 13:5575 лет Великой Победы
Телеканалы заложили час десять минут на трансляцию военного парада
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ЧибисПарад ПобедыМурманская областьОбщество
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