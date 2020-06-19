Жителей Мурманской области призвали смотреть парад Победы в прямом эфире

"Парад Победы в Мурманской области покажут в прямом эфире. Для комфортного и безопасного просмотра парада Победы организована прямая трансляция. Чтобы избежать рисков заболевания коронавирусом, отдайте предпочтение просмотру парада дома", - призвали в штабе.

Всего в Мурманской области, если не учитывать очаг на промплощадке в Белокаменке, где в последние дни не выявляется заболевших, коронавирусом заразились порядка двух тысяч человек, наибольшее число заразившихся – в Мурманске, более тысячи человек.