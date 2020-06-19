Жителей Мурманской области призвали смотреть парад Победы в прямом эфире

МУРМАНСК, 19 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области призвали жителей города-героя Мурманска посмотреть парад Победы в прямом эфире из дома, чтобы избежать рисков распространения коронавируса, сообщил оперштаб региона.
"Парад Победы в Мурманской области покажут в прямом эфире. Для комфортного и безопасного просмотра парада Победы организована прямая трансляция. Чтобы избежать рисков заболевания коронавирусом, отдайте предпочтение просмотру парада дома", - призвали в штабе.
Мурманск станет одним из тех городов России, где состоится парад Победы 24 июня. При этом медики на этой неделе обратились к губернатору региона Андрею Чибису с просьбой провести парад без зрителей из-за риска распространения коронавирусной инфекцией.
Всего в Мурманской области, если не учитывать очаг на промплощадке в Белокаменке, где в последние дни не выявляется заболевших, коронавирусом заразились порядка двух тысяч человек, наибольшее число заразившихся – в Мурманске, более тысячи человек.
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