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Рязанская область
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Рязанские власти окажут всестороннюю помощь инвесторам
Власти Рязанской области готовы оказать всестороннюю помощь приходящим в регион и уже работающим там инвесторам, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:26
рязанская область
николай любимов
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николай любимов, рязанская область, экономика

Рязанские власти окажут всестороннюю помощь инвесторам

21:07 19.06.2020 (обновлено: 21:26 19.06.2020)
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© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 19 июн - РИА Новости. Власти Рязанской области готовы оказать всестороннюю помощь приходящим в регион и уже работающим там инвесторам, заявил в пятницу губернатор Николай Любимов на совещании по вопросам реализации в Скопинском районе инвестпроекта по строительству свиноводческого комплекса.
В ходе совещания Николай Любимов отметил, что сегодня, когда ситуация с COVID-19 начала стабилизироваться, одной из основных задач стало укрепление базы для успешного перезапуска экономики, а также постараться сохранить максимально благоприятные условия для работы бизнеса и оживления инвестиционных потоков. Кроме того, важно обеспечить качественную реализацию уже начатых инвестпроектов.
"Один из крупнейших зарубежных инвесторов в российскую отрасль свиноводства - компания "Чароен Покпанд Фудс" реализует в регионе проект строительства свиноводческого комплекса на 6 тысяч основных свиноматок полного цикла в Скопинском районе. Соглашение между правительством Рязанской области и инвестором было подписано в 2017 году. Объем инвестиций очень значительный - составляет 4,8 миллиарда рублей, планируется создать 150 новых рабочих мест", - рассказал губернатор.
Любимов выразил надежду, что конструктивное деловое партнерство региона и инвестора позволит успешно строить дальнейшее взаимодействие.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
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"Правительство области со своей стороны всегда готово оказать всю необходимую помощь, чтобы инвесторам было комфортно работать в нашем регионе", - добавил губернатор.
По словам Любимова, масштабный проект реализуется в сфере АПК. Агропромышленный комплекс является одним из приоритетов утвержденного плана привлечения инвестиций в экономику региона на 2020-2024 годы. В данном направлении уже есть положительная динамика. В прошлом году инвесторы вложили в эту сферу более 10 миллиардов рублей. В частности, введены в эксплуатацию крупнейший в европейской части России животноводческий комплекс на 6 тысяч голов дойного стада в Шацком районе, а также первый этап тепличного комплекса ООО "Рязанские овощи" площадью 11,25 гектара в Рыбновском районе. В настоящее время завершается возведение молочно-товарной фермы на 2000 коров в ООО "Авангард" в Рязанском районе, а в Спасском - строится животноводческий комплекс молочного направления на 3,6 тысячи коров.
В ходе онлайн-совещания представители компании-инвестора рассказали о ходе реализации проекта по строительству свиноводческого комплекса: хронологии выполнения работ, текущей ситуации и планах на перспективу. Была продемонстрирована аэросъемка строительной площадки в Скопинком районе, и состоялось включение с камер, которые на ней установлены.

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