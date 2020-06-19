Рязанские власти окажут всестороннюю помощь инвесторам

В ходе совещания Николай Любимов отметил, что сегодня, когда ситуация с COVID-19 начала стабилизироваться, одной из основных задач стало укрепление базы для успешного перезапуска экономики, а также постараться сохранить максимально благоприятные условия для работы бизнеса и оживления инвестиционных потоков. Кроме того, важно обеспечить качественную реализацию уже начатых инвестпроектов.

"Один из крупнейших зарубежных инвесторов в российскую отрасль свиноводства - компания "Чароен Покпанд Фудс" реализует в регионе проект строительства свиноводческого комплекса на 6 тысяч основных свиноматок полного цикла в Скопинском районе. Соглашение между правительством Рязанской области и инвестором было подписано в 2017 году. Объем инвестиций очень значительный - составляет 4,8 миллиарда рублей, планируется создать 150 новых рабочих мест", - рассказал губернатор.

Любимов выразил надежду, что конструктивное деловое партнерство региона и инвестора позволит успешно строить дальнейшее взаимодействие.

"Правительство области со своей стороны всегда готово оказать всю необходимую помощь, чтобы инвесторам было комфортно работать в нашем регионе", - добавил губернатор.

По словам Любимова, масштабный проект реализуется в сфере АПК. Агропромышленный комплекс является одним из приоритетов утвержденного плана привлечения инвестиций в экономику региона на 2020-2024 годы. В данном направлении уже есть положительная динамика. В прошлом году инвесторы вложили в эту сферу более 10 миллиардов рублей. В частности, введены в эксплуатацию крупнейший в европейской части России животноводческий комплекс на 6 тысяч голов дойного стада в Шацком районе , а также первый этап тепличного комплекса ООО "Рязанские овощи" площадью 11,25 гектара в Рыбновском районе . В настоящее время завершается возведение молочно-товарной фермы на 2000 коров в ООО "Авангард" в Рязанском районе , а в Спасском - строится животноводческий комплекс молочного направления на 3,6 тысячи коров.

В ходе онлайн-совещания представители компании-инвестора рассказали о ходе реализации проекта по строительству свиноводческого комплекса: хронологии выполнения работ, текущей ситуации и планах на перспективу. Была продемонстрирована аэросъемка строительной площадки в Скопинком районе, и состоялось включение с камер, которые на ней установлены.