Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы

Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Заслуженный артист России Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова

Он отметил, что актер и так "сломлен". Долинский добавил, что сам сидел в тюрьме и знает, что это такое. По его словам, Ефремов "со своей нервной системой, почками, печенью" не перенесет заключение.

"Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! <…> Он просто не выйдет из тюрьмы", — сказал Долинский в эфире телеканала "Россия 1"

Актер назвал аварию трагедией и выразил родственникам покойного соболезнования. При этом он заявил, что если они будут "добивать" Ефремова, то и на их руках "будет кровь".

"Пусть будет по закону, не теребите эту больную рану! Он и так уже получеловек!" — заявил актер.

Долинский добавил, что адвокатам будет сложно защищать Ефремова, так как "здесь нечего сказать, все налицо".

ДТП с участием артиста произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве . Будучи за рулем своего автомобиля, Ефремов пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой умер в больнице на следующий день.

Экспертиза установила, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков. Против него возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы.