В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19

Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Штаты Штаты Техас Аризона и Флорида в очередной раз на этой неделе зарегистрировали рекордное количество случаев заражения новым коронавирусом за сутки, следует из официальных данных властей штатов.

Согласно данным департамента здравоохранения Аризоны, за последние сутки в штате было зарегистрировано 3246 заражений, что на 700 выше, чем предыдущий рекорд, установленный в этот четверг. Всего же количество случаев в штате превысило 46,6 тысячи.

В Техасе в пятницу сообщили о рекордных 3516 выявленных случаях заражений COVID-19, сутками ранее сообщалось о 3129 случаях. Всего же число заражений в штате приближается уже к 100 тысячам.

Во Флориде в четверг сообщалось о 3207 заболевших за сутки, а в пятницу власти сообщили о 3822 заразившихся, что стало рекордным для штата.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.