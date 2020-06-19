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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573211807.html
В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
Штаты Техас, Аризона и Флорида в очередной раз на этой неделе зарегистрировали рекордное количество случаев заражения новым коронавирусом за сутки, следует из... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, аризона, сша, техас, в мире

В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19

20:58 19.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Штаты Техас, Аризона и Флорида в очередной раз на этой неделе зарегистрировали рекордное количество случаев заражения новым коронавирусом за сутки, следует из официальных данных властей штатов.
Согласно данным департамента здравоохранения Аризоны, за последние сутки в штате было зарегистрировано 3246 заражений, что на 700 выше, чем предыдущий рекорд, установленный в этот четверг. Всего же количество случаев в штате превысило 46,6 тысячи.
В Техасе в пятницу сообщили о рекордных 3516 выявленных случаях заражений COVID-19, сутками ранее сообщалось о 3129 случаях. Всего же число заражений в штате приближается уже к 100 тысячам.
Во Флориде в четверг сообщалось о 3207 заболевших за сутки, а в пятницу власти сообщили о 3822 заразившихся, что стало рекордным для штата.
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Вчера, 13:10Распространение нового коронавируса
Назван необычный первичный симптом коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗАризонаСШАТехасВ мире
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