https://ria.ru/20200619/1573211775.html
Число жертв COVID-19 во Франции достигло 29 617 человек
Число госпитализированных с COVID-19 во Франции составляет менее 10 тысяч, за сутки в больницах скончались 14 человек, сообщает министерство здравоохранения... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:57
2020-06-19T20:57
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здоровье - общество
франция
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571279970_0:293:2048:1445_1400x0_80_0_0_8f20d76b764237152a28d579dbebdfa9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, франция, в мире
ПАРИЖ, 19 июн - РИА Новости.
Число госпитализированных с COVID-19 во Франции
составляет менее 10 тысяч, за сутки в больницах скончались 14 человек, сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.
"С начала эпидемии во Франции скончались 29 617 человек, из них 19 160 умерли в больницах", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут обновлены 23 июня.
Накануне сообщалось о 29 603 умерших.
Количество госпитализированных продолжает снижаться. "В больницах находятся 9970 человек", - сообщает министерство. За сутки были госпитализированы 116 человек. В реанимации остаются 727 человек. За последние 24 часа в реанимацию поступили 10 человек, вместе с тем общее число пациентов снизилось на 25 по сравнению с четвергом.
С момента начала эпидемии коронавируса во Франции были госпитализированы 103,7 тысяч человек. Более 74 тысяч выздоровели и вернулись домой, говоримся в коммюнике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.