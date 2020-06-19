В России более 5,4 тысячи военных вылечились от коронавируса

Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Свыше 5,4 тысячи российских военных вылечились от Свыше 5,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса , за сутки выздоровели 133 человека, сообщается на сайте министерства обороны РФ

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 133 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5478 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с медконтроля сняты 15 793 военных.

"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1542 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.

Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 257 человек.

При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 630 человек, сняты с контроля медиков 38 сотрудников. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ 242 человека.