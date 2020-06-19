https://ria.ru/20200619/1573211568.html
В России более 5,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 5,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 133 человека, сообщается на сайте министерства обороны РФ. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:49
2020-06-19T20:49
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вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669568_0:23:3072:1751_1400x0_80_0_0_d9559c823a82e333f76f9f406dcf8891.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
Свыше 5,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса
, за сутки выздоровели 133 человека, сообщается на сайте министерства обороны РФ
.
"За прошедшие сутки в Вооруженных силах
Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 133 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 5478 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего с медконтроля сняты 15 793 военных.
"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1542 военнослужащих с положительными результатами тестирования", - говорится в сообщении.
Согласно данным, число военных, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях, заразившихся коронавирусом, составляет 257 человек.
При этом общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала увеличилась до 630 человек, сняты с контроля медиков 38 сотрудников. На текущие сутки среди инфицированных сотрудников гражданского персонала ВС РФ 242 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.