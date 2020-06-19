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Президент Туркмении не сможет приехать на парад Победы в Москву
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:45
75 лет великой победы
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
гурбангулы бердымухамедов
владимир путин
москва
туркмения
в мире
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https://ria.ru/20200619/1573198870.html
В общем никому наш парад не нужен... Вот они, плоды внедрения западной пропаганды в образовательные системы как в СНГ, так и у нас... Печально. Ведь даже у нас в стране испохабили этот великий праздник, часть нашей истории... Стыдно "товарищи".
54
Ну хоть киргиз-то приедет? А то их здесь вон сколько - улицы метут... Можем и запретить!
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россия
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туркмения
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, гурбангулы бердымухамедов, владимир путин, москва, туркмения, в мире

Президент Туркмении не сможет приехать на парад Победы в Москву

20:45 19.06.2020
12787
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АШХАБАД, 19 июн - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву, сообщает в пятницу Туркменское телевидение.
По словам туркменского лидера, это связано с тем, что 29 июня ему исполнится 63 года, что считается достижением возраста пророка Мухаммеда. Традиционно у туркмен это важное событие отмечается в кругу родных и близких. Но в связи с карантинными мерами, когда каждый прибывающий в страну из-за рубежа проходит двухнедельную самоизоляцию, в настоящее время визит в Россию невозможен.
Глава государства сообщил своему российскому коллеге, что в торжествах в Москве примет участие правительственная делегация Туркменистана во главе с министром обороны генерал-майором Бегенчем Гундогдыевым.
Бердымухамедов поздравил Путина с торжествами, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и выразил сожаление, что не сможет лично присутствовать на параде в Москве.
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Вчера, 16:4475 лет Великой Победы
Пашинян отменил визит на парад Победы в Москве
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГурбангулы БердымухамедовВладимир ПутинМоскваТуркменияВ мире
Популярные комментарии
В общем никому наш парад не нужен... Вот они, плоды внедрения западной пропаганды в образовательные системы как в СНГ, так и у нас... Печально. Ведь даже у нас в стране испохабили этот великий праздник, часть нашей истории... Стыдно "товарищи".
19 июня, 21:00
Дмитрий Попов
4201227
Ну хоть киргиз-то приедет? А то их здесь вон сколько - улицы метут... Можем и запретить!
20 июня, 02:31
OMOleg Merkulov
840011
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