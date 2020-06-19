Президент Туркмении не сможет приехать на парад Победы в Москву

Глава государства сообщил своему российскому коллеге, что в торжествах в Москве примет участие правительственная делегация Туркменистана во главе с министром обороны генерал-майором Бегенчем Гундогдыевым.

Бердымухамедов поздравил Путина с торжествами, посвященными 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и выразил сожаление, что не сможет лично присутствовать на параде в Москве.