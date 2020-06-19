Тегеран назвал резолюцию МАГАТЭ безответственной

"Резолюция совета директоров представляет собой полностью лишенный конструктива шаг, вызывающий сожаление, поскольку у Ирана наивысший уровень сотрудничества с МАГАТЭ", - сказал Мусави, чье заявление было опубликовано ведомством.

Он также добавил, что ответственность за нагнетание напряженности в отношениях Ирана и МАГАТЭ лежит на предложивших эту резолюцию, упомянув о "последствиях", с которыми странам придется столкнуться.