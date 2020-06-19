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Тегеран назвал резолюцию МАГАТЭ безответственной
Резолюция МАГАТЭ по доступу к атомным объектам в Иране безответственна, евротройка (Британия, Франция и Германия), предложив ее, пытается уйти от исполнения... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T21:25
магатэ
иран
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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магатэ, иран, в мире

Тегеран назвал резолюцию МАГАТЭ безответственной

20:45 19.06.2020 (обновлено: 21:25 19.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Резолюция МАГАТЭ по доступу к атомным объектам в Иране безответственна, евротройка (Британия, Франция и Германия), предложив ее, пытается уйти от исполнения ядерной сделки, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Резолюция совета директоров представляет собой полностью лишенный конструктива шаг, вызывающий сожаление, поскольку у Ирана наивысший уровень сотрудничества с МАГАТЭ", - сказал Мусави, чье заявление было опубликовано ведомством.
Говоря о том, что проект принятой резолюции был предложен евротройкой, представитель МИД Ирана добавил: "Эти три страны оказались неспособны выполнить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий, подобного рода действиями они пытаются избежать ответственности за (выполнение) СВПД".
Мусави также подчеркнул, что требования о доступе, исходящие от ряда стран, во главе которых стоят США, являются очевидной попыткой создать кризисную ситуацию в сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ, призвав организацию быть начеку в свете подобных усилий со стороны Израиля и США.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Вчера, 12:29
Постпред России: резолюция МАГАТЭ по Ирану может усугубить ситуацию
Он также добавил, что ответственность за нагнетание напряженности в отношениях Ирана и МАГАТЭ лежит на предложивших эту резолюцию, упомянув о "последствиях", с которыми странам придется столкнуться.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Вчера, 14:36
Ульянов опроверг слухи о ядерной деятельности Ирана на спорных объектах
2000264
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