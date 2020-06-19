Тегеран назвал резолюцию МАГАТЭ безответственной

ТЕГЕРАН, 19 июн – РИА Новости. Резолюция МАГАТЭ по доступу к атомным объектам в Иране безответственна, евротройка (Британия, Франция и Германия), предложив ее, пытается уйти от исполнения ядерной сделки, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Резолюция совета директоров представляет собой полностью лишенный конструктива шаг, вызывающий сожаление, поскольку у Ирана наивысший уровень сотрудничества с МАГАТЭ", - сказал Мусави, чье заявление было опубликовано ведомством.
Говоря о том, что проект принятой резолюции был предложен евротройкой, представитель МИД Ирана добавил: "Эти три страны оказались неспособны выполнить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий, подобного рода действиями они пытаются избежать ответственности за (выполнение) СВПД".
Он также добавил, что ответственность за нагнетание напряженности в отношениях Ирана и МАГАТЭ лежит на предложивших эту резолюцию, упомянув о "последствиях", с которыми странам придется столкнуться.
В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.