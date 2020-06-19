Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200619/1573211363.html
В Пензенской области еще 137 человек вылечились от COVID-19
Врачи в Пензенской области в пятницу выписали почти 140 человек после лечения коронавируса, общее число выздоровевших в регионе выросло до 3667, сообщила... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пензенская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://ria.ru/20200616/1572990348.html
пензенская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1400x0_80_0_0_50b8b3c5eb9ecc35a4a4ececddd45d67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1400x0_80_0_0_80c429b93ee64bf993d6305455dcdb4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, происшествия

В Пензенской области еще 137 человек вылечились от COVID-19

20:41 19.06.2020
145
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 19 июн - РИА Новости. Врачи в Пензенской области в пятницу выписали почти 140 человек после лечения коронавируса, общее число выздоровевших в регионе выросло до 3667, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Сегодня выписаны 137 человек. Итого выздоровевших - 3667", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтвержден 4151 случай коронавируса. Скончались 34 человека с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус
16 июня, 11:48Распространение нового коронавируса
Ученые обнаружили у переболевших COVID-19 новые более сильные антитела
220000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыПензенская областьПроисшествия
Рекомендуем
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В России более 5,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Число жертв COVID-19 во Франции достигло 29 617 человек
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Тегеран назвал резолюцию МАГАТЭ безответственной
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму
Почти 90 тысяч человек приняли участие в тестовом онлайн-голосовании
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1214
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексеем Лихачевым
Главред National Interest надеется, что статья Путина вызовет дебаты
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Подмосковные МФЦ с 25 июня будут работать в полном объеме
Подготовка избирательных участков к голосованию по внесению изменений в Конституцию РФ
В Москве завершилось тестирование системы для электронного голосования
Лаборатория по производству реагентов для экспресс-тестов на коронавирус
В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19
Мобилизация. Колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года
РВИО обвинило британские спецслужбы в исторических спекуляциях
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Туркмении не сможет приехать на парад Победы в Москву
Барабанщицы Юнармии на репетиции парада Победы в Симферополе
Жителей Мурманской области призвали смотреть парад Победы в прямом эфире
Зал, суд, заседание, кресло судьи, документы
В Саратове вынесли приговор подростку, возившему на санках тело мужчины
Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Военный музей Лондона
В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18В Facebook объяснили удаление публикации Трампа с видеороликом
04:57В Китае за сутки выявили 27 случаев COVID-19
04:17КНДР готовит листовки для "агитационной войны" с Южной Кореей
04:08В Сети оценили тульскую медсестру в образе модели
04:04СМИ: ВМС США отказались вернуть должность капитану "Теодора Рузвельта"
04:00Болтон в своей книге рассказал о критическом отношении Трампа к Макрону
03:56Die Welt: "Газпром" нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
03:53Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня
03:51РВИО: Британия скрывает детали несостоявшегося визита Геринга в Лондон
03:36Врач предупредил о вреде дексаметазона при лечении легкой формы COVID-19
03:30В Мексике за сутки выявили 5030 случаев COVID-19
03:29Глава ЕАО оценил идею объединения с Хабаровским краем
03:25Сбербанк назвал врачей, к которым чаще всего обращаются дистанционно
03:20Эксперт объяснил, почему вредно пользоваться смартфоном перед сном
03:16Эксперт рассказала, что делать при увольнении без веских причин
03:16Адвокат Ефремова анонсировал "жесткий" разговор с актером
03:12Кинологи рассказали, как сбросить вес при упражнениях с собакой
03:04На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из "Фрегата"
02:37В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США
02:34WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 миллионов
Лента новостейМолния