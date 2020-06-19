https://ria.ru/20200619/1573211363.html
В Пензенской области еще 137 человек вылечились от COVID-19
Врачи в Пензенской области в пятницу выписали почти 140 человек после лечения коронавируса, общее число выздоровевших в регионе выросло до 3667, сообщила... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:41
2020-06-19T20:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пензенская область
происшествия
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пензенская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, происшествия