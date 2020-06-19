https://ria.ru/20200619/1573210871.html
Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1214
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1214, умерли 23 человека, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:26
2020-06-19T20:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
турция
в мире
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турция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, турция, в мире