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Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1214
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1214, умерли 23 человека, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T20:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, турция, в мире

Число случаев COVID-19 в Турции за сутки возросло на 1214

20:26 19.06.2020
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© РИА Новости / Сертач КаярМужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
АНКАРА, 19 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1214, умерли 23 человека, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1214 новых случаев, всего заразившихся - 185 245. Мы потеряли сегодня 23 пациента, всего умерших - 4905. Вылечились сегодня 1494 пациента, всего - 157 516", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,2 миллиона случаев заражения, свыше 445 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТурцияВ мире
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