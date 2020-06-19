В Москве завершилось тестирование системы для электронного голосования

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Тестирование системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться при голосовании по поправкам в конституцию, завершилось в Москве.
Десятки тысяч москвичей тестировали систему в четверг и пятницу, им предложили ответить на вопрос, что важнее для столицы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений.
Тест-голосование проходило с помощью онлайн-платформы 2020og.ru с 8.00 18 июня до 20.00 19 июня. Чтобы проголосовать, нужно было авторизоваться на портале при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.